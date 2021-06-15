1200 abbonati!!! - pagina 88
Un paio di screenshot di commenti interessanti e la traduzione di Yandex.
Forse il punto non è l'RSI se si considera che diversi milioni di usd entrano nel mercato allo stesso tempo)
Questo refuso ha già 14 iscritti, anche se il segnale non ha nemmeno una settimana. È una brigata di abbonati che lavora?).
Qual è il secondo indicatore?
quali sono le impostazioni APR?
il secondo indicatore ha due livelli
e hai 30 e 70 livelli nell'immagine - non sono usati nel segnale - più di 40 e 80 nel segnale - non simmetrico per qualche motivo
Ho appena eseguito l'EA nel tester con parametri predefiniti. L'ho fatto per la prima volta, quindi non posso dire altro. I livelli nel tester sono prelevati di default da MT.
Solo RSI. Senza chiudere sul segnale d'inversione. Con il rabbocco quando il segnale si ripete sulla prossima barra M5. Nessuna chiusura temporale, cioè oltre la seduta. Ma max drawdown 68%. Senza stop, short take profit di 25 punti. Notte.
Viene usato qualche altro indicatore oltre all'RSI.
C'era un segnale di vendita oggi - ma non ha funzionato per qualche motivo - l'entrata non era effettivamente una perdita, ma sarebbe stata una perdita del 60% - anche se ci sono tali lotti di cavalli che forse sarebbe stata una perdita.
Vi ho dato una foto del tester qui sopra. Lì potete vedere che viene usato anche ATR.
La mossa di ieri "contro il segnale di entrata" è stata di soli 60 pip (4 segni) -- ecco un'immagine della mossa di ieri mostrata su https://www.mql5.com/ru/forum/167008/page88#comment_9948221.
I rischi sono così alti che fa paura - una mossa "contro" solo mezza cifra - e il deposito è andato.
Con tutti questi rischi - anche una volta alla settimana per entrare - fa già paura per la vita del segnale.
Questa settimana è entrata due volte e ha saltato le due settimane successive.
Ogni settimana - comincerà a temere di entrare ogni giorno.
Non dirò che è una buona ottimizzazione. Solo un centesimo. È un mercato perfetto.
Il fatto che segua le notizie gli fa onore.
Sono totalmente d'accordo con l'oratore precedente!
-- c'era il segnale di Gonchar -- era il 1° in alto nella qualità e ha attirato l'attenzione per più di un anno fino a quando la gente ha iniziato a sottoscriverlo
-- c'è il segnale di una donna greca -- era ai margini del TOP in qualità e ha attirato l'attenzione per un mese o due prima che la gente cominciasse ad abbonarsi.
Gonchar è entrato corto con un piccolo lotto su un mercato piatto e il greco è entrato corto con tutto il capitale su un mercato piatto.
La valutazione del servizio sulla qualità del segnale è chiaramente cambiata.
Gonchar non aveva una casella "scelta dagli abbonati", mentre il greco ha una tale casella, quindi la scelta degli abbonati non è di qualità?
Per me, ad esempio, non capisco quale segnale dare fastidio - una cosa è occuparsi della qualità per anni e ottenere un ritorno zero al primo posto nel TOP - un'altra cosa è impegnarsi in dispersioni del deposito e fare un profitto trimestrale su 1000 abbonati.
Naturalmente la valutazione è chiaramente cambiata. Personalmente ho avuto un segnale nel 2015. Era nella mia top 10 in 2 settimane, e in un'altra settimana era nella top 3. Al momento della pubblicazione il segnale aveva 9 mesi. C'era un buon rapporto profitti/perdite. Non appena è apparso il primo abbonato, il segnale è balzato bruscamente in alto nella classifica, un altro abbonato - un altro scatto. Quando c'erano 20-30 abbonati era già nella top 10. Ed è successo tutto in una quindicina di giorni.
Ora, come vediamo, c'è una separazione delle mosche dalle cotolette. Il numero di abbonati non influisce sulla valutazione oggettiva dell'attrattiva complessiva del segnale.
Ma d'altra parte, la "scelta degli abbonati" è una classifica alternativa. Ha il suo TOP. Per coloro che vogliono arricchirsi velocemente. Dopo tutto, la maggior parte della gente viene sul mercato per questo motivo.
E tutti scelgono già dove e come fare soldi. Sulla sicurezza dei fondi e il movimento progressivo regolare, o su un conto zhakhalny, dove c'è la possibilità di guadagnare molto più velocemente, ma con un rischio molto maggiore.
Una volta ero fortemente contrario alla seconda opzione. Ma la donna greca ha cambiato la mia opinione. In ogni caso, mette in guardia gli investitori sulla possibilità di una prugna. A differenza di Taras. C'è un intero strato di commercianti che guadagnano costantemente per anni, perdendo costantemente denaro. La cosa principale è avere il tempo di ritirare il deposito iniziale.
Ricordo che l'ultimo campionato è stato vinto non da un buon trading ma da un comune Expert Advisor MACD (il primo apparso solo per partecipare al campionato). Dopo una tale "vittoria" del campionato e dei suoi ideali, si è perso ogni senso(la mia opinione personale sul perché il campionato è stato cancellato).
La sua passione per le teorie della cospirazione è ben nota. Anche se hai un graffio sulla fronte, resterai comunque fedele alle tue idee.
Non mi interessa se la domanda ha già avuto una risposta.
Poi si scopre che la complessa formula di valutazione, le statistiche sfaccettate, le decine di articoli con raccomandazioni su "come scegliere il segnale", sono perdenti rispetto a un solo indicatore "il numero di abbonati".
E questo non va bene, perché l'obiettivo non è quello di ottenere il commercio di alta qualità, ma di mostrare "il numero di abbonati" con l'aiuto del "Co-gruppo" e del marketing aggressivo e della promozione.
Raduna il tuo gregge e presenta tu stesso la tua fede.
"Ave J" (c)