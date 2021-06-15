1200 abbonati!!! - pagina 210
Sì, e ha cancellato tutta la storia nel suo feed come se non fosse mai successo niente, nuova vita da zero, ma sappiamo che è un uomo "leggendario".
Sì, e nessuno è responsabile, la colpa è del mercato, comodo. Anna è felice, la piattaforma è in nero e gli abbonati sono fuori
Quando si renderanno conto queste povere anime che non possono fare soldi con il forex?
Mai. Sono sempre nuovi. Come i motociclisti.
Perché siamo seduti qui?
Pensavo fossimo spettatori/fan, non abbonati.
È interessante che i guardiani di alci vincano sempre contro i criceti intelligenti).
La foto con gli abbonati sembra strana. Più sono gli abbonati, più è ripido il programma di scarico.
Beh, non c'è pericolo.
Baskakov, sei così fastidioso. Sei stato bandito. E voi continuate a uscire allo scoperto.
È permesso avere più di un soprannome?
Hoster , LuckyTreder , ed è tutto Baskakov.