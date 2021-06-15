1200 abbonati!!! - pagina 209

L'inglese su MT4 la fa franca. I risultati sono ancora migliori delle stronzate cadute, gli abbonamenti stanno crescendo a passi da gigante

Beh, la pubblicità della piattaforma di MT5 ha fallito ))))) La parte superiore di tutti i suoi segnali è sparita
 
Se guardate attentamente il nome degli strumenti di trading del segnale bullSheet, noterete che tutte le coppie di valute hanno un punto nel nome - questo è un segno di un conto micro. Ha iniziato con 50 centesimi ))). Questa è la risposta alla domanda "puoi diventare milionario con 1 sterlina".
multiplicator:

E se questi schemi vengono fatti proprio qui nel servizio, cosa dovrei fare?

O ci si dimentica del servizio, o si passa un sacco di tempo a tenere traccia di tutti e di tutto, il che è abbastanza problematico per una serie di motivi.

è molto più facile ed economico secondo me

Aleksandr Volotko:

O si dimentica del servizio, o passa un sacco di tempo a seguire tutti e tutto, il che è abbastanza problematico per una serie di ragioni

è più facile ed economico, secondo me.

Puoi trovare un'altra buona opzione:

fare il proprio segnale, ottenere abbonamenti ed essere felici)

 
Ivan Butko:
L'inglese su MT4 la fa franca. I risultati sono ancora migliori delle stronzate cadute, gli abbonamenti stanno crescendo a passi da gigante.

Dovrei dire che l'inglese sta migliorando rispetto alle stronzate cadute - i suoi abbonamenti stanno crescendo a passi da gigante.

Sta andando bene, ma è sconcertante che ci sia una ricarica e nessun prelievo, il drawdown è oltre il 50%.

Altrimenti va bene))

Maksim Korotkiy:
Se guardate attentamente il nome degli strumenti di trading del segnale bullSheet, noterete che tutte le coppie di valute hanno un punto nel loro nome - è un segno di un conto micro. Ha iniziato con 50 centesimi)). Questa è la risposta alla domanda "puoi diventare milionario con 1 sterlina".

Non sono d'accordo con te. Non sono d'accordo con te. Ci sono società di brokeraggio su conti in dollari che possono avere punti, prefissi, ecc. o semplicemente saltare del tutto il servizio.

Aleksandr Volotko:

Se non volete usare tutti questi servizi, o semplicemente dimenticarli e passare un sacco di tempo a seguire tutti e tutto, il che è abbastanza problematico per una serie di motivi.

è più facile ed economico, secondo me.

Se non fai nulla, è meglio andare in una fabbrica. Qualche tipo di stipendio sarà agli sgoccioli.

onedollarusd:

Puoi trovare un'altra buona opzione:

Fai il tuo segnale, ottieni abbonamenti e sii felice)

Questa sì che è bella. ++

 
Uladzimir Izerski:

Non sono d'accordo con te. Ci sono società di brokeraggio che possono avere punti, prefissi ecc. sui loro conti in dollari.

Posso chiedere qualche esempio? Quali società di intermediazione rispettabili non possono permettersi un server separato per i conti dei centesimi e tengono tutti i conti sullo stesso server. Puoi farmi un esempio di una società di brokeraggio in cui un punto nel nome di una coppia di valute non è su un conto di prezzo (micro)?

 
Maksim Korotkiy:

Posso chiedere qualche esempio? Quali società di brokeraggio rispettabili non possono permettersi un server separato per i conti dei centesimi e tengono tutti i conti su un server. Puoi farmi un esempio di una società di brokeraggio dove un punto nel nome di una coppia di valute non è in un conto di prezzo (micro)?

Non so chi siano quelli solidi. Mi sembrano tutti uguali.

Applicano punti, sottolineature e altre schifezze per scopi diversi per le loro esigenze.

Ma questo è un conto in dollari.

EURUSD_iM5

 
Uladzimir Izerski:

Non so chi siano quelli solidi. Mi sembrano tutti uguali.

Applicano punti, sottolineature e altre schifezze per scopi diversi per le loro esigenze.

Ma questo è un conto in dollari.


Ho chiesto un esempio di un conto in dollari con un punto alla fine di una coppia di valute, non un indice. Sono consapevole che ci sono indici in diversi DT. Sto parlando di Dot alla fine di una coppia di valute come indicatore di un conto in centesimi. Ci sono esempi di conti pieni di dollari con un punto?

Solo per il gusto di farlo, sono andato da YeleAnne, nessun segnale
 
hoster:
Solo per interesse, sono andato a vedere YaleAnne, nessun segnale.
Sì e lei ha ripulito la sua storia come se non fosse successo nulla, nuova vita da zero, ma sappiamo che è una persona "leggendaria".
