Come previsto - l'ingrediente segreto è la mancanza di un ingrediente segreto.
Apertura smussata su RSI-7 su M5 (40;80), durante la notte, breve stop and take. Chiusura in tempo. Inversione a U. Ingresso su tutti i pomodori. 1.06.2018-17.12.2018
Forse questo è solo un esempio di come un sistema dovrebbe essere semplice e redditizio?
No, non lo faranno, c'è troppa concorrenza. E ci sono un sacco di schemi che funzionano in diverse sessioni, non tutti possono essere vietati)
Quindi, ho messo il mio Expert Advisor sul conto reale. Il broker non mi ha lasciato aprire di notte, dicendo che"il mercato è chiuso".
Se è così semplice, perché molte persone non lo usano? O non è così semplice?
E quello che pensiamo è stata la promozione del segnale con falsi abbonati e recensioni.
In generale, il fornitore del segnale è un utente molto conosciuto nella parte anglofona del sito. Ha una lunga storia di aiuto a tutti i neofiti di Signals e non solo. Quindi non è sorprendente che abbia più di 1000 amici e che il suo segnale sia immediatamente noto a un gran numero di potenziali abbonati.
Quindi non c'è bisogno di farne un dramma.
Perché tutti dimenticano che una persona può avere la propria comunità?
Se funziona... E come, perché non lo usano in molti? Non è una strategia complicata, vero? Non hai intenzione di lanciare personalmente un segnale con questa cosa? Almeno una demo)
Non è quello che voglio dire...
Ho scommesso subito su quello vero. Dopo un paio di scambi, lo posterò. Il broker non ha aperto gli accordi ieri sera. Ho aggiunto una condizione all'Expert Advisor - per colpire il broker finché non si apre.
Mi chiedo cosa succederà...
Dopo il ribaltamento, è probabilmente abbastanza normale, e non c'è bisogno di scalpellare da nessuna parte).