L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1727
Questa immagine mostra le impostazioni del filtro CSSA-ciclo che troviamo per cointegrazione quando si ottiene un cerchio perfetto sull'oscilloscopio.
Date un'occhiata alla guida dello strumento. Solo se fosse possibile ottimizzare automaticamente e ottenere questo cerchio, questo strumento sarebbe utile.
Ne vale la pena? Lo leggerò... ma non subito.
È il Caterpillar, e non funziona.
Trova una coppia di loop e trova una connessione lead-lag tra di loro. Ma siccome questi cicli non funzionano, non funziona nemmeno tutto il resto.
Beh, Max, questo è il layout che hai scritto e il sito è andato in tilt. Non si può ripetere ora. Che diavolo è questa merda?
Ma senza provarlo non lo sapremo, dirò che CSSA, è un crawler che NON ridisegna. Piss6t, che peccato per il testo perso :-(
Riesco a malapena a tenere il mio amico :-(. La questione è che la semplice ottimizzazione dei parametri non è adatta, lo strumento dell'autovettore che trova tali parametri delle impostazioni del ciclo quando il ciclo diventa anticipatore del prezzo o in anticipo su di esso, o diventa la ragione dei cambiamenti di prezzo per un certo tempo è proprio adatto qui. Non è così importante come le impostazioni della traccia stessa, quando nel caso di una regolazione riuscita può funzionare molto meglio in futuro e il cerchio sullo schermo dell'oscillatore è il modo che permette di farlo teoricamente. In ogni caso, sono riuscito a farlo una volta per caso con una prova in un futuro non troppo lontano. Ecco perché sto affondando per questo argomento....
Senza filtraggio, è una perdita di tempo.
e che la scomposizione in componenti non è nemmeno l'obiettivo. In parole povere, per ottenere un ciclo stabile, bisogna trasformare la serie in modo tale che i cicli ci siano fin dall'inizio. Altrimenti, un'ulteriore decomposizione in autovettori (metodo delle componenti principali o caterpillar) mostrerà sempre qualche schifezza, che cambia con il tempo.
Cioè questa cosa funziona solo su serie precicliche
Per quanto riguarda ilCSSA, non ho trovato informazioni digeribili, acosa è paragonato.
Eugene vettore ))))
))))
passare a python, faremo un ambiente di lavoro per grails
Passate a python, imposteremo un ambiente di lavoro per il grails.
R è meglio))