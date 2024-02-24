L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1727

Questa immagine mostra le impostazioni del filtro CSSA-ciclo che troviamo per cointegrazione quando si ottiene un cerchio perfetto sull'oscilloscopio.


Mihail Marchukajtes:

Misha, non so cosa sia e cosa farci. Per favore, inviatemi i link alle informazioni e così via. O meglio ancora, dimenticatelo.
 
Date un'occhiata lì per un aiuto sugli strumenti. È solo che se fosse possibile ottimizzare automaticamente e ottenere questo cerchio, questo strumento sarebbe utile.
Mihail Marchukajtes:
Ne vale la pena? Lo leggerò... ma non subito.

È il Caterpillar, e non funziona.

Trova una coppia di loop e trova una connessione lead-lag tra di loro. Ma siccome questi cicli non funzionano, non funziona nemmeno tutto il resto.

 

Beh, Max, questo è il layout che hai scritto e il sito è andato in tilt. Non si può ripetere ora. Che diavolo è questa merda?

Ma senza provarlo non lo sapremo, dirò che CSSA, è un crawler che NON ridisegna. Piss6t, che peccato per il testo perso :-(

 
Riesco a malapena a tenere il mio amico :-(. La questione è che la semplice ottimizzazione dei parametri non è adatta, è lo strumento dell'autovettore che trova tali parametri delle impostazioni del ciclo, quando il ciclo diventa anticipatore del prezzo o è in anticipo su di esso, o diventa la ragione del cambiamento del prezzo per qualche tempo. Non è così importante come le impostazioni della traccia stessa, quando è regolata con successo può funzionare molto meglio in futuro e il cerchio sullo schermo dell'oscillatore è il modo che permette di farlo teoricamente. In ogni caso, sono riuscito a farlo una volta per caso con una prova in un futuro non troppo lontano. Ecco perché sto affondando per questo argomento....
Mihail Marchukajtes:
Senza filtraggio, è una perdita di tempo.

e che la scomposizione in componenti non è nemmeno l'obiettivo. In parole povere, per ottenere un ciclo stabile, bisogna trasformare la serie in modo tale che i cicli ci siano fin dall'inizio. Altrimenti, un'ulteriore decomposizione in autovettori (metodo delle componenti principali o caterpillar) mostrerà sempre qualche schifezza, che cambia con il tempo.

Cioè questa cosa funziona solo su serie precicliche

Per quanto riguarda ilCSSA, non ho trovato informazioni digeribili, acosa è paragonato.

 
Mihail Marchukajtes:
Riesco a malapena a tenere la bocca chiusa :-(. La questione è che la semplice ottimizzazione dei parametri non è adatta, è lo strumento vettoriale di Eugene che trova tali parametri delle impostazioni del ciclo quando il ciclo diventa anticipatore del prezzo o è in anticipo su di esso, o per qualche tempo diventa la ragione dei cambiamenti di prezzo. Non è così importante come le impostazioni della traccia stessa, quando è regolata con successo può funzionare molto in futuro e il cerchio sullo schermo dell'oscillatore è il modo che permette di farlo teoricamente. In ogni caso, sono riuscito a farlo una volta per caso con una prova in un futuro non troppo lontano. Ecco perché sto affondando per questo argomento....

Eugene vettore ))))

))))

mytarmailS:

Eugene vettore ))))

passare a python, faremo un ambiente di lavoro per grails

 
Maxim Dmitrievsky:

R è meglio))

