L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1723
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Pensi che esista una funzione che posso usare per calcolare l'array di profitti e perdite e che restituisca uno Z-score, perché ho provato a farlo da solo ma il risultato sembra sempre essere diverso dai dati ufficiali :-(
A proposito di cicli... se prendete le deviazioni dei prezzi di chiusura dei minuti (i loro incrementi con qualche ritardo) dal prezzo di apertura di qualche ora:
l'immagine dell'anno per tutti i minuti della settima ora, come esempio
distribuzione di tutti i verbali
È possibile discernere una certa regolarità sommando tutti gli incrementi a una semi-ora:
si può vedere in quali minuti di un'ora particolare ha senso vendere e in quali minuti comprare (statisticamente).
Per esempio, vendere al 10° minuto, comprare al 31° minuto, ecc. Puoi controllarlo nel tester
Questo è come un modello statistico che può essere applicato al MO, e così via per ogni minuto di ogni ora.
Per quanto riguarda i cicli... se si prendono le deviazioni dei prezzi di chiusura dei minuti (i loro incrementi con qualche ritardo) dal prezzo di apertura di qualche ora:
l'immagine dell'anno per tutti i minuti della settima ora, come esempio..........
la stai guardando in modo sbagliato.
è meglio differenziare 5 minuti (per esempio) ad ogni ora e poi visualizzare il loro totale cumulativo separatamente.
come vediamo le ore "0" , "1" и "23" hanno una sorta di tendenza deterministica.
"0" Dovremmo comprare a "1" e vendere a "23".
Stai guardando tutto in modo sbagliato.meglio differenziare 5 minuti (per esempio) per ogni ora e poi derivare separatamente la loro quantità cumulativa
perché differenziare allora? :D
hai fatto delle stronzate.
Perché differenziare allora? :D
in modo che si incastrino tutti insieme senza vuoti dovuti ai prezzi assoluti
in modo che si adattino tutti insieme senza spazi vuoti dovuti ai prezzi assoluti
nessun divario di prezzo, uguale all'apertura di ogni ora, primo incremento = 0
nessun divario di prezzo, uguale all'apertura di ogni ora, primo incremento = 0
Sto bene lì, ho questo script scritto e testato da mezzo anno e l'ho costruito, quindi...
controlla tu stesso )Ho incollaggi di cinque minuti puramente per una sola ora, poi incollaggi per un'altra ora, ecc.
Sto bene lì, ho questo script scritto e testato da mezzo anno e l'ho costruito, quindi...
è meglio che controlli tu stesso)Sto incollando cinque minuti puramente per un'ora particolare, poi la incollo per un'altra ora, ecc.
lo script è buono, l'ho costruito sei mesi fa e l'ho eseguito su me stesso.
Hai letto quello che volevo dire? Perché dovrei voler incollare
Ho capito, ho sbagliato.