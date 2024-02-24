L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1723

Colleghi, pensate che ci sia una funzione del genere, che potrei darle un array di profitti e perdite e mi risponderebbe il risultato dello Z-score, perché quando provo a calcolarlo da solo, il risultato sembra sempre essere diverso dai dati ufficiali :-(
 
Pensi che esista una funzione che posso usare per calcolare l'array di profitti e perdite e che restituisca uno Z-score, perché ho provato a farlo da solo ma il risultato sembra sempre essere diverso dai dati ufficiali :-(
Sembra essere risolto. Grazie a tutti :-)
A proposito di cicli... se prendete le deviazioni dei prezzi di chiusura dei minuti (i loro incrementi con qualche ritardo) dal prezzo di apertura di qualche ora:

l'immagine dell'anno per tutti i minuti della settima ora, come esempio

distribuzione di tutti i verbali

È possibile discernere una certa regolarità sommando tutti gli incrementi a una semi-ora:

si può vedere in quali minuti di un'ora particolare ha senso vendere e in quali minuti comprare (statisticamente).

Per esempio, vendere al 10° minuto, comprare al 31° minuto, ecc. Puoi controllarlo nel tester

Questo è come un modello statistico che può essere applicato al MO, e così via per ogni minuto di ogni ora.

 
la stai guardando in modo sbagliato.

è meglio differenziare 5 minuti (per esempio) ad ogni ora e poi visualizzare il loro totale cumulativo separatamente.



come vediamo le ore "0" , "1" и "23" hanno una sorta di tendenza deterministica.

"0" Dovremmo comprare a "1" e vendere a "23".

perché differenziare allora? :D

hai fatto delle stronzate.

 
in modo che si incastrino tutti insieme senza vuoti dovuti ai prezzi assoluti

nessun divario di prezzo, uguale all'apertura di ogni ora, primo incremento = 0

 
Sto bene lì, ho questo script scritto e testato da mezzo anno e l'ho costruito, quindi...

controlla tu stesso )

Ho incollaggi di cinque minuti puramente per una sola ora, poi incollaggi per un'altra ora, ecc.
lo script è buono, l'ho costruito sei mesi fa e l'ho eseguito su me stesso.

 
Ho capito, ho sbagliato.

