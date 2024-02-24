L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1730

Maxim Dmitrievsky:

Provato 10 anni fa caterpillar, nessun pesce in forma classica

Il bruco non funziona perché ridisegna la corrente e la precedente e la precedente, di quale pesce stai parlando non capisco. Lei non capisce di che pesce sta parlando. Non confondere la costa, Max, pensi che presterei attenzione a questa particolare spazzatura e distrarre persone così rispettabili? Ma questo approccio è assolutamente fattibile in termini di ridisegno e tecnicamente, l'altra cosa è che l'ho visto solo una volta. Questo è quello che volevo controllare. Siete tutti ingegneri delle frequenze e siete così appassionati, quindi controllate la strategia, datevi da fare. Il metodo CSSA è stato effettivamente pubblicato più tardi, il pubblico era affamato di conoscenza, com'è che un bruco che non ridisegna è stato l'unico tallone d'achille che non permette di essere utilizzato, e chiama con le sue forme perfette sulla storia....
 
mytarmailS:

...

Grazie per il beneficio...

Hai scritto tu il programma?

La decomposizione stessa è già pronta, e il resto è il mio script matlab basato sugli esempi del tutorial

mytarmailS:

Non capisco. Spiegare la radice e dove ho sbagliato.

Stiamo cercando degli stati discreti che dipendono dal tempo o dalle letture degli indicatori o da qualsiasi altra cosa. I momenti di incremento in questi stati rimangono costanti per molto tempo e abbiamo solo bisogno di scrivere un semplice TS per loro

Questo è quello che hai iniziato a fare con le colle a tempo, ma non l'hai sviluppato, non l'hai generalizzato ad altri casi

si può usare il clustering, ma è più difficile da interpretare
 
Mihail Marchukajtes:

c'è qualcosa/dove leggere sul CSSA?

 
Vladimir Suslov:

la decomposizione stessa è pronta, e il resto è il mio script matlab basato sugli esempi del manuale

Bello!

Uso il pacchetto "Rssa" di R

https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf

http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf

mytarmailS:

Max il punto è che questo stato oggi è la dimensione di 5 candele, domani 3 candele dopo domani 23 candele tutto è come nella vita, tutto scorre tutto cambia e non sarà mai lo stesso di prima, sarà simile ma si sa così...

E quando si allena AMO sugli stati 5,3,23 candele, il prossimo sarà 203!!! Capito?

L'analisi spettrale dovrebbe aiutare, sistemare tutto nell'ordine, guardare cosa cambia, aumenta, diminuisce, ecc.

E poi, con una buona comprensione del processo possiamo costruire qualcosa di adattivo.

Vladimir Suslov:

c'è qualcosa/dove leggere sul CSSA?

La documentazione è ufficiale, ma sono borghesi ed era difficile da capire. ANALISI NOXA
 
Mihail Marchukajtes:

Se il prezzo stesse andando così in quel momento, l'indicatore avrebbe potuto funzionare molto bene, il periodo è quasi stazionario.


 
Maxim Dmitrievsky:

sbirciare

)))) Ho già un bruco nella mia testa)))

Maxim Dmitrievsky:

Stiamo cercando degli stati discreti che dipendono dal tempo o dalle letture degli indicatori o altro. I momenti degli incrementi in questi stati rimangono costanti per molto tempo e un semplice TS per loro deve essere scritto

Questo è quello che si è iniziato a fare con le colle temporali ma non si è generalizzato ad altri casi

si può usare il clustering, ma è più difficile da interpretare
Si può anche usare il clustering, l'ho provato anch'io, si possono anche prendere due o tre cluster, ma c'è la "maledizione della dimensionalità" di pochi esempi
mytarmailS:

)))

ho già un bruco nella mia testa)))

il bruco può essere usato PRIMA del pretrattamento, così puoi spalmarti di Nutella e versarti lo champagne

