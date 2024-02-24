L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1730
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Provato 10 anni fa caterpillar, nessun pesce in forma classica
...
Grazie per il beneficio...
Hai scritto tu il programma?
La decomposizione stessa è già pronta, e il resto è il mio script matlab basato sugli esempi del tutorial
Non capisco. Spiegare la radice e dove ho sbagliato.
Stiamo cercando degli stati discreti che dipendono dal tempo o dalle letture degli indicatori o da qualsiasi altra cosa. I momenti di incremento in questi stati rimangono costanti per molto tempo e abbiamo solo bisogno di scrivere un semplice TS per loro
Questo è quello che hai iniziato a fare con le colle a tempo, ma non l'hai sviluppato, non l'hai generalizzato ad altri casisi può usare il clustering, ma è più difficile da interpretare
c'è qualcosa/dove leggere sul CSSA?
la decomposizione stessa è pronta, e il resto è il mio script matlab basato sugli esempi del manuale
Bello!
Uso il pacchetto "Rssa" di R
https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf
http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf
Max il punto è che questo stato oggi è la dimensione di 5 candele, domani 3 candele dopo domani 23 candele tutto è come nella vita, tutto scorre tutto cambia e non sarà mai lo stesso di prima, sarà simile ma si sa così...
E quando si allena AMO sugli stati 5,3,23 candele, il prossimo sarà 203!!! Capito?
L'analisi spettrale dovrebbe aiutare, sistemare tutto nell'ordine, guardare cosa cambia, aumenta, diminuisce, ecc.
E poi, con una buona comprensione del processo possiamo costruire qualcosa di adattivo.
risposta
c'è qualcosa/dove leggere sul CSSA?
Se il prezzo stesse andando così in quel momento, l'indicatore avrebbe potuto funzionare molto bene, il periodo è quasi stazionario.
sbirciare
)))) Ho già un bruco nella mia testa)))
Stiamo cercando degli stati discreti che dipendono dal tempo o dalle letture degli indicatori o altro. I momenti degli incrementi in questi stati rimangono costanti per molto tempo e un semplice TS per loro deve essere scritto
Questo è quello che si è iniziato a fare con le colle temporali ma non si è generalizzato ad altri casisi può usare il clustering, ma è più difficile da interpretare
)))
ho già un bruco nella mia testa)))
il bruco può essere usato PRIMA del pretrattamento, così puoi spalmarti di Nutella e versarti lo champagne