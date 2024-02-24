L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1728
R è meglio ))
Cosa?
con cosa?
1 tutto è lì! già implementato
2 tempo minimo dall'idea al prototipo per i test
3 codice breve e amichevole
forse manca qualcos'altro
Passate a python, faremo un ambiente di lavoro per il grails.
qual è l'idea di fondo?
ma qual è l'idea stessa, l'ambiente?
basato sul nuovo ottimizzatore
Penso che non funzionerà, il prezzo cambia le sue caratteristiche molto fortemente, sto "lavorando" su qualcosa che trasformerà i dati correttamente prima di tutte le manipolazioni che cercheranno alcuni modelli statistici, mi sembra che questo sia l'obiettivo 1, se è raggiunto non importa quale MO forzare o quale tipo di ottimizzazione
Senza filtraggio, è una perdita di tempo.
e che la scomposizione in componenti non è nemmeno l'obiettivo. In parole povere, per ottenere un ciclo stabile, bisogna trasformare la serie in modo tale che i cicli ci siano fin dall'inizio. Altrimenti, un'ulteriore decomposizione in autovettori (metodo delle componenti principali o caterpillar) mostrerà sempre spazzatura, che cambia con il tempo.
Cioè questa cosa funziona solo su serie precicliche
Non ho trovato nessuna informazione utilizzabile sul CSSA, a cosa è paragonato.
In breve, il significato del mio messaggio era questo. Questo bruco non ridisegnabile ha alcune impostazioni, dove si specificano i parametri dalla finestra verde 10 e 11yo e si impostano le loro groupstar e groupdepth, poi si sceglie il range di costruzione (importante) e il numero di barre di formazione che non capisco e non ho mai cambiato, penso che abbia qualcosa a che fare con le iterazioni. Alla fine permette di costruire una linea ciclica di qualsiasi curvatura e cicli. Questa cosa è molto flessibile. Un crawler che non ridisegna. Quindi il punto di questa strategia è che quando si costruisce questa linea retta secondo i parametri della finestra verde, che si seleziona anche manualmente. Il bastoncino scuro sui punti si espande e si muove lungo i punti e in quel momento l'oscilloscopio si muove incredibilmente bene. Spostiamo la storia per alcune decine di battute e di nuovo andiamo alla finestra dell'oscilloscopio e balliamo con questo dongle fino a quando il cerchio non esce. Ma la cosa più interessante è che questo avdon era l'unico addon che aveva una propria finestra dentro Neuroshel. Non è la forma di dialogo di un indicatore o strategia, e ha aperto la sua finestra interna sullo stesso livello della forma principale, non è un indicatore o strategia è una specie di strumento di lavoro. Ho una buona vista della finestra principale, ho una buona vista della finestra principale e ho una buona vista dello strumento. Bene kroch a ballare con una così piccola possibilità di trovare questo cerchio, non l'ho fatto, ma il cerchio che ho ottenuto non è chetah questa dimensione triste sulla finestra verde. Guarda, anche i creatori di questo strumento non sono riusciti a trovare un buon esempio di riferimento, perché ci sono molte varianti di questa curva alla fine del grafico attuale e la descrive come un bruco, ma nel futuro più prossimo si comporterà diversamente. Così nella finestra verde ci sono due frequenze che si predicano alternativamente.
Il punto fondamentale di questa strategia è che è garantita per dare 4-5 segnali immediatamente dopo la costruzione di uno garantito e vaffanculo. Sì, anche due saranno sufficienti. Questo è il significato fondamentale di tutte le strategie. Se una strategia non vi dà 5 segnali garantiti subito dopo l'ottimizzazione, allora non avete una strategia. Anche se è positivo in 3 su 5 sarà sufficiente.
Quindi in questa strategia il punto è che quando avete costruito e ottenuto un cerchio. Qui e ora vi sono garantite tre mosse per le quali guadagnerete dei soldi, fatele e andate avanti. Un tale strumento. Proprio quando ho ottenuto un cerchio della forma giusta ed era una spirale o meglio se si disegnano due spirali l'una nell'altra io okue, in realtà non ha funzionato a lungo entro 5 curve dove le prime tre erano garantite, non ricordo esattamente. Ma purtroppo non era possibile farlo a mano. Anche se ero un vero nerd di Neuroshell, ho cambiato più di un mouse :-) ma non ero pronto per un tale test. Allora Maxim, chiedimi della NS e te lo spiegherò. :-) Not..... programmi di fuoco, infatti.
kotir reale - 200 ticks EURUSD, diagrammi autovettoriali univariati e bivariati
Oh, bene, ma è un'approssimazione, non una previsione, giusto?
Come costruisci questi grafici bidimensionali? Mi interessa il codice.
prendere una coppia di componenti, ad esempio 3, 4
lungo l'asse x - componente 3
lungo l'asse y - componente 4.
se round - ciclo
Eugene vettore ))))
))))
Porca puttana, la prima l'ho fatta proprio bene :-) Stavo ricordando quell'occasione dopo e mi rendo conto di essere stato così fortunato, non sono mai stato in grado di avvicinarmi di più al cerchio che alla finestra verde.
È stata questa occasione che mi ha permesso di marcare questo strumento in linea di principio come uno strumento praticabile che non mi dispiacerebbe ripetere. Sai molto bene che sono scettico sui cambi di frequenza. Che cercano in una quotazione qualcosa che non c'è, cercando di sommare, e soprattutto decomporre le frequenze. Io faccio trading in borsa, sono un trader. Volumi, Delta, Interessi, ecco i miei documenti :-))))))) L'ho già controllato, ma proprio questo metodo di analisi della frequenza lo userei e mi fiderei del denaro. Perché capisco che un singolo caso non può essere la base del commercio. Comunque, quando ho lasciato il Neuroshel questo metodo era l'unico utile per me tra tutti i diversi prodotti. Garantiti 3 segnali, ma non in modalità manuale, altrimenti si perde tutto il tempo utile. È necessario ottimizzare rapidamente qui e ora.