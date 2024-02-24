L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1729
prendere una coppia di componenti, ad esempio 3, 4
sull'asse x, componente 3.
sull'asse y, componente 4
se è rotondo, è un loop
Questo è tutto)) Amico, pensavo che una specie di correlazione incrociata contasse o qualcosa del genere.
Anche la correlazione conta.
In breve, il punto del mio messaggio era questo. Questo bruco non ridisegnante ha una serie di impostazioni, dove si specificano i parametri dalla finestra verde 10 e 11yo e impostare il loro groupstar e groupdepth, poi si seleziona la gamma di costruzione (importante) e il numero di barre di formazione non capisco e mai cambiarlo, penso che ha qualcosa a che fare con iterazioni. Alla fine permette di disegnare una linea ciclica di qualsiasi curvatura e cicli. Questa cosa è molto flessibile. Un crawler che non ridisegna. Quindi il punto di questa strategia è che quando si costruisce questa linea retta secondo i parametri della finestra verde, che si seleziona anche manualmente. Il bastoncino scuro sui punti si espande e si muove lungo i punti e in quel momento l'oscilloscopio si muove incredibilmente bene. Spostiamo la storia per alcune decine di battute e di nuovo andiamo alla finestra dell'oscilloscopio e balliamo con questo dongle fino a quando il cerchio non esce. Ma la cosa più interessante è che questo avdon era l'unico addon che aveva una propria finestra dentro Neuroshel. Non è la forma di dialogo di un indicatore o strategia, ed è stato aperto all'interno della finestra del programma sullo stesso livello della forma principale, non è un indicatore o strategia è una specie di strumento di lavoro. Ho una buona vista della finestra principale, ho una vista diversa della finestra principale dalla finestra principale. Bene krochy dance con una probabilità così bassa di trovare questo cerchio, non l'ho fatto, ma il cerchio che ho ottenuto non è chetah questa dimensione triste sulla finestra verde. Guarda, anche i creatori di questo strumento non sono riusciti a trovare un buon esempio di riferimento, perché ci sono molte varianti di questa curva alla fine del grafico attuale e la descrive come un bruco, ma nel futuro più prossimo si comporterà diversamente. Così nella finestra verde ci sono due frequenze che si predicano alternativamente.
Il punto fondamentale di questa strategia è che è garantita per dare 4-5 segnali immediatamente dopo la costruzione di uno garantito e vaffanculo. Sì, anche due saranno sufficienti. Questo è il significato fondamentale di tutte le strategie. Se una strategia non vi dà 5 segnali garantiti subito dopo l'ottimizzazione, allora non avete una strategia. Beh, anche se dà 3 su 5 nel plus sarà già abbastanza.
Quindi in questa strategia è tutto il punto che quando avete costruito e ottenuto un cerchio. Qui e ora vi sono garantite tre mosse per le quali guadagnerete, fatele e andate avanti. Un tale strumento. Proprio quando ho ottenuto un cerchio della forma giusta ed era una spirale o meglio se si disegnano due spirali l'una nell'altra io okue, in realtà non ha funzionato a lungo entro 5 curve dove le prime tre erano garantite, non ricordo esattamente. Ma purtroppo non era possibile farlo a mano. Anche se ero un vero nerd di Neuroshell, ho cambiato più di un mouse :-) ma non ero pronto per un tale test. Allora Maxim, chiedimi della NS e te lo spiegherò. :-) Non..... programmi, infatti.
Vi ho spiegato tutto.
Mi chiedevo solo come costruire questi diagrammi bidimensionali, solo per cercare di alimentarli con AMO per il riconoscimento, perché essi(diagrammi bidimensionali) sono senza dimensione ed esprimono la dipendenza di un componente da un altro, quindi possiamo confrontare ciascuno con ciascuno e descrivere l'intera serie, e senza dimensione senza ivalori assoluti della serie. Sono interessato ai vostri pensieri e alle vostre critiche.
Hai scritto tu il programma?
Penso che non funzionerà, il prezzo cambia molto le sue caratteristiche, sto "lavorando" a qualcosa che trasformerà i dati correttamente prima di tutte le manipolazioni che cercheranno alcuni modelli statistici, mi sembra che questo sia l'obiettivo #1, se è raggiunto allora non importa quale MO applicare o tipo di ottimizzazione
guardare la radice, non il quadrato dell'OLS
si tratta di una trasformazione di dati in cui viene memorizzato qualche componente, come la media dei ritorni.
è analogo al clustering, se volete.avete iniziato a fare cose buone, ma poi avete bruscamente smussato e girato di lato, imho
...
Hai scritto tu il programma?
c'è un buon manuale
Ha anche detto che si può vedere quale frequenza predice quale e come entrambi appartengono alla stessa serie. Beh, in generale si ottiene una curvatura preventiva su letteralmente 2-3 inflessioni. Ciò che non è una strategia e soprattutto nessuna rete neurale, stabile e garantita qui e ora. Sarebbe bello verificarlo in generale, e forse si potrebbe inventare qualche manipolazione aggiuntiva per garantire le impostazioni corrette e far sì che la curvatura vada avanti al kotir per qualche tempo in futuro. Ci sono domande?
Provato 10 anni fa caterpillar, nessun pesce in forma classicaRELATED
Non capisco. Spiegare la radice e dove ho sbagliato.
C'è un buon tutorial.
Grazie per l'indennità...
Hai scritto tu il programma?