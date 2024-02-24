L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1726

Maxim Dmitrievsky:
la domanda è se è possibile scambiare ogni minuto individualmente ) se c'è un profitto sopra lo spread

Beh, sì, questa è la domanda, naturalmente))

Ebbene, l'esperimento è il criterio della verità.

 
Rorschach:

Prende un sistema che penzola a zero. Si scopre che l'equità serve da oscillatore. Quando si discosta da un certo livello, l'entrata è denaro reale.

Bene, allora lo Z-score è un grande aiuto per voi. Li stavo contando proprio oggi :-)
Tema figo, cosa succede se si raccolgono i ricorsi non in base al tempo ma a un valore specifico di qualche indicatore, gli stessi livelli rotondi come suggerito da Rorschach, o qualche altra condizione... è una fattoria mineraria

un'altra abbuffata
 
Maxim Dmitrievsky:

Sì, è un bell'argomento, ma se si raccolgono i ricorsi non in base al tempo, ma a un valore specifico di qualche indicatore, gli stessi livelli tondi, come ha suggerito Rorschach, o qualche altra condizione... è una fattoria mineraria

solo un altro uomo nero

Beh, risulta la solita regola decisiva, che per esempio costruisce una foresta, no?

Dico, potete anche scegliere qualsiasi regola particolare e costruire il dataset sotto di essa, e allenare il modello suto sotto questa regola.

per esempio, ho fatto proprio questo, +- 800 modelli in un robot... Ma il risultato è anche spazzatura

mytarmailS:

Beh, questa è una regola risolutiva regolare, dalla quale per esempio si costruisce la foresta, no?

Dico, si può anche scegliere una regola specifica e costruire un set di dati per essa e insegnare il modello esattamente per questa regola.

per esempio, ho fatto proprio questo, +- 800 modelli in un robot... Ma il risultato è anche spazzatura

Beh, una specie di superamento delle condizioni, sì. Non so cosa ci sia di diverso, è solo che il metodo è originale. Un nuovo modo di ottimizzare :)
 

A proposito Max. Ho visto che hai postato l'indicatore di cointegrazione l'altro giorno, confesso che non l'ho ancora guardato, ma in generale ero interessato all'argomento in NS. Allora, c'era uno strumento in NS che calcolava la cointegrazione e costruiva le cifre di Lysajo, quelle famigerate linee sullo schermo dell'oscilloscopio. Il compito era quello di disegnare un cerchio con queste linee. Più il cerchio è piatto, più è ripido. È stato interpellato in modo tale che la frequenza trovata porta alla citazione e rimane in testa per qualche tempo. Ci sono letteralmente due o tre inflessioni. Ma purtroppo NS non ha potuto ottimizzarlo e ha dovuto farlo manualmente. Una volta sono riuscito a ottenere una tale figura (cerchio) per caso e davvero trovato parametri per il filtro sono stati avanti di prezzi per qualche tempo. Dovevo farlo manualmente e non riuscivo più a ottenere questa cifra, così ho rinunciato. Ma il modo in cui la frequenza trovata in quel momento funzionava era un miracolo. Mi ricordo che te ne ho già parlato. Forse varrebbe la pena di fare un po' di lavoro in quella direzione. Cosa ne pensate?

Sì.... Max, non mi sono nemmeno preoccupato e ho trovato uno screenshot di questa finestra, dove era necessario prendere il carico. Ma le mani per fare questo è molto difficile perché uno dei parametri di questa finestra per l'analisi, naturalmente la ricerca attraverso la barra e trovare la finestra giusta non era proprio realistico.

Cosa ne pensate?

 
Come potete vedere, il risultato della selezione è una trovata chutzpah che va nella preferenza del prezzo.
Mihail Marchukajtes:

Cosa ne pensate?

Non capisco niente, vado a letto.
 
Maxim Dmitrievsky:
Non capisco, vado a letto.
Ascoltate, credo che ne abbiamo già discusso nel '18. L'ho appena letto nel thread degli indicatori. Così con questo strumento troviamo i parametri per il CSSA in relazione alla frequenza di quotazione e quindi regoliamo il filtro in modo tale che salvi i suoi valori di oscillazione in relazione all'oscillazione del quoziente per un certo breve periodo di tempo.
