L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1726
la domanda è se è possibile scambiare ogni minuto individualmente ) se c'è un profitto sopra lo spread
Prende un sistema che penzola a zero. Si scopre che l'equità serve da oscillatore. Quando si discosta da un certo livello, l'entrata è denaro reale.
Tema figo, cosa succede se si raccolgono i ricorsi non in base al tempo ma a un valore specifico di qualche indicatore, gli stessi livelli rotondi come suggerito da Rorschach, o qualche altra condizione... è una fattoria minerariaun'altra abbuffata
Beh, risulta la solita regola decisiva, che per esempio costruisce una foresta, no?
Dico, potete anche scegliere qualsiasi regola particolare e costruire il dataset sotto di essa, e allenare il modello suto sotto questa regola.
#16577 per esempio, ho fatto proprio questo, +- 800 modelli in un robot... Ma il risultato è anche spazzatura
A proposito Max. Ho visto che hai postato l'indicatore di cointegrazione l'altro giorno, confesso che non l'ho ancora guardato, ma in generale ero interessato all'argomento in NS. Allora, c'era uno strumento in NS che calcolava la cointegrazione e costruiva le cifre di Lysajo, quelle famigerate linee sullo schermo dell'oscilloscopio. Il compito era quello di disegnare un cerchio con queste linee. Più il cerchio è piatto, più è ripido. È stato interpellato in modo tale che la frequenza trovata porta alla citazione e rimane in testa per qualche tempo. Ci sono letteralmente due o tre inflessioni. Ma purtroppo NS non ha potuto ottimizzarlo e ha dovuto farlo manualmente. Una volta sono riuscito a ottenere una tale figura (cerchio) per caso e davvero trovato parametri per il filtro sono stati avanti di prezzi per qualche tempo. Dovevo farlo manualmente e non riuscivo più a ottenere questa cifra, così ho rinunciato. Ma il modo in cui la frequenza trovata in quel momento funzionava era un miracolo. Mi ricordo che te ne ho già parlato. Forse varrebbe la pena di fare un po' di lavoro in quella direzione. Cosa ne pensate?
Sì.... Max, non mi sono nemmeno preoccupato e ho trovato uno screenshot di questa finestra, dove era necessario prendere il carico. Ma le mani per fare questo è molto difficile perché uno dei parametri di questa finestra per l'analisi, naturalmente la ricerca attraverso la barra e trovare la finestra giusta non era proprio realistico.
Cosa ne pensate?
Non capisco, vado a letto.