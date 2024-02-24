L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1731
)))) Ho già un bruco nella mia testa)))Puoi anche clusterizzare, provato anche tu, puoi anche prendere due o tre cluster, ma c'è già la "maledizione della dimensionalità" pochi esempi
Convenzionalmente. 1-e 2 parametri ora e minuto, poi punteggio di qualità e numero di cluster 1, -1 (si può fare di più)
1 e 2 possono essere qualsiasi parametro (valore dell'indicatore, ecc.), ci possono essere più
Ora che gli indicatori sono in alcuni valori, sapete quale strategia applicare. E questo persisterà per anni, con fortuna
Questa è la merda che ho scritto basandomi sulle tue colle.
È solo un punteggio migliore, ma può essere combinato
Oltre a questo, il bruco funzionerà (anche se non ne hai più bisogno)
Se il prezzo stesse andando così in quel momento, l'indicatore avrebbe potuto funzionare molto bene, il periodo è quasi stazionario.
E cos'è un punteggio di qualità?O non lo capisco di nuovo????
il bruco può essere usato PRIMA del pretrattamento, così puoi spalmarti di Nutella e versarti lo champagne
Su che cosa si basava il clustering, ad esempio su quale ora e minuto?
E qual è il punteggio di qualità?o mi sfugge di nuovo il punto????
da R^2 sull'incollaggio della somma dei retri - metrica. Se è in calo, è -1, in aumento, 1.
tra tutte le ore e i minuti, sì. Poi gli stessi cluster possono essere incollati insieme
ore e minuti come esempio, dovremmo provare con i valori dell'indicatore
Z.I. se ci sono molti parametri, è possibile collegare la genetica, non una forza bruta completa. Ma molti parametri sono malvagi.
Si tratta essenzialmente di una strategia di trading già pronta che da tempo volevo provare con l'ottimizzazione automatica, in cui si ottiene un giro veloce e garantito e si osserva il comportamento nel più breve tempo possibile per trarre le conclusioni finali. Quindi è così. Puoi ottimizzarti almeno ogni ora e sarà ancora in linea con la tendenza principale. Bene, in generale, se il vostro interesse non è falso in questa domanda, sarò lieto di aiutarvi a fare dei test e a trarre delle conclusioni definitive!!!!!!
Infatti è il mio sogno d'infanzia dai tempi di Neroshel rimasto irrealizzato.
L'unica analisi della frequenza che merita la mia attenzione come la più adeguata e non contraddittoria con una sola prova a favore del suo lavoro. Questo è tutto. Se è valido, l'opera sarebbe una favola. Non è come una rete, è garantita per un micro-piccolo periodo, solo un paio di curve e senza problemi. In ogni caso, credo che questo sia il massimo potenziale dell'analisi della frequenza.
Qui e ora è garantito per un periodo di tempo letteralmente non lungo.
L'analisi di frequenza non è in grado di fare di più, poiché non ci sono pesci nelle frequenze a distanze medio-lunghe. È qui che Max non può discutere.
Bastardo Maxim, è stata una mia idea :-)
Quale? Per essere ricoperti di Nutella? 🤔
))))