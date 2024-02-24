L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1725

Nuovo commento
 
Maxim Dmitrievsky:

Sono sicuro che l'hai fatto proprio ieri, dopo i miei post e articoli... forse un po' prima

Ahahahahaha))) Sei un fottuto narcisista!

Ecco una cartella con lo script e tutto ciò che riguarda questo argomento

 
Rorschach:

Te ne do uno più fresco, puoi fare soldi senza alcuno sforzo))

Allora, dov'è la tua macchina da shaitan, come la macchina da stampa?
[Eliminato]  
mytarmailS:

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA)) Sei un fottuto narcisista!)

Ecco la cartella con lo script e tutto ciò che lo riguarda.

ok))

Allora, ci hai pensato tu? O no?

 
Maxim Dmitrievsky:

ok )))

Allora, hai sviluppato il soggetto o ci hai rinunciato?

L'ho abbandonato, anche se l'argomento sembra funzionare, voglio prevedere tutto ))))

 

Ecco))

Per farla breve,

qualsiasi sistema è preso,

raccogliere statistiche sulla lunghezza delle strisce perdenti e vincenti,

calcola la gestione della mania.

Ho cercato di entrare nella matematica, sembra che ci sia un errore nei calcoli, ma ha funzionato per l'autore.

[Eliminato]  
mytarmailS:

Ho rinunciato, anche se l'argomento sembra funzionare, voglio prevedere tutto ))))

E se iniziassi un lettore provando tutte le ore e i minuti secondo qualche criterio, e poi combinassi tutti i migliori nel mucchio. Mi chiedo se un tale pasticcio funzionerebbe o no, perché i segnali sono molto brevi, minuti.

Esegui la calcolatrice su un campione di 10 anni, lascia che calcoli tutto

Hour:  0  Minute:  2  Score:  0.9090314522857109
Hour:  0  Minute:  3  Score:  0.9108283726238224
Hour:  0  Minute:  4  Score:  0.9108501024096574
Hour:  0  Minute:  5  Score:  0.9026031634097038
Hour:  0  Minute:  29  Score:  0.9390718447033435
Hour:  0  Minute:  30  Score:  0.9301369431625292
Hour:  0  Minute:  31  Score:  0.9394297165567186
Hour:  0  Minute:  32  Score:  0.9148751198429192
 

Prima di tutto, non tutte le strategie possono essere tirate dal money management. Se una strategia è ferocemente in perdita, non vi aiuterà.

Il punto principale del money management è quello di migliorare le prestazioni del sistema, cioè di raddrizzare la curva di equilibrio ad un angolo di 45 gradi. Qui ho MM migliora un indicatore come la redditività, che è anche importante nel trading reale....

 
Maxim Dmitrievsky:

Che ne dite di far funzionare una macchina contatrice che passa in rassegna tutte le ore e i minuti secondo qualche criterio, e poi accumula tutti i migliori. Mi chiedo se una tale accozzaglia funzionerebbe o no, perché i segnali sono molto brevi, di un minuto.

No, solo quelle tre ore funzionano (e non è sempre stato così, è apparso relativamente di recente), più si comincia a mischiare, più tutto "galleggia" nell'incertezza...

Dato che queste "ore di lavoro" sono in realtà l'apertura di una nuova candela giornaliera e la chiusura di quella vecchia, penso che il pattern sia nell'apertura di posizioni per chi fa trading sui diari, ma perché è sempre in una direzione? O forse le banche stanno solo facendo qualcosa di sistematico.

Non sai cosa fare, puoi provare a filtrare per mesi e giorni della settimana

 
Mihail Marchukajtes:

Prima di tutto, non tutte le strategie possono essere tirate dal money management. Se una strategia è ferocemente non redditizia, non vi aiuterà.

Il punto principale del money management è quello di migliorare gli indicatori del sistema, cioè di raddrizzare la curva di equilibrio ad un angolo di 45 gradi. Qui MM migliora l'indicatore di redditività, che è anche importante nel trading reale....

Il sistema che si diletta a zero è preso lì. Si scopre che l'equità serve come oscillatore. Quando si discosta di un certo livello, entra con denaro reale.

[Eliminato]  
La domanda è se è possibile scambiare ogni minuto individualmente) se c'è un profitto rispetto allo spread
1...171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732...3399
Nuovo commento