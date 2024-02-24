L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1725
Sono sicuro che l'hai fatto proprio ieri, dopo i miei post e articoli... forse un po' prima
Ahahahahaha))) Sei un fottuto narcisista!
Ecco una cartella con lo script e tutto ciò che riguarda questo argomento
Te ne do uno più fresco, puoi fare soldi senza alcuno sforzo))
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA)) Sei un fottuto narcisista!)
Ecco la cartella con lo script e tutto ciò che lo riguarda.
ok))
Allora, ci hai pensato tu? O no?
ok )))
Allora, hai sviluppato il soggetto o ci hai rinunciato?
L'ho abbandonato, anche se l'argomento sembra funzionare, voglio prevedere tutto ))))
Ecco))
Per farla breve,
qualsiasi sistema è preso,
raccogliere statistiche sulla lunghezza delle strisce perdenti e vincenti,
calcola la gestione della mania.
Ho cercato di entrare nella matematica, sembra che ci sia un errore nei calcoli, ma ha funzionato per l'autore.
E se iniziassi un lettore provando tutte le ore e i minuti secondo qualche criterio, e poi combinassi tutti i migliori nel mucchio. Mi chiedo se un tale pasticcio funzionerebbe o no, perché i segnali sono molto brevi, minuti.
Esegui la calcolatrice su un campione di 10 anni, lascia che calcoli tutto
Prima di tutto, non tutte le strategie possono essere tirate dal money management. Se una strategia è ferocemente in perdita, non vi aiuterà.
Il punto principale del money management è quello di migliorare le prestazioni del sistema, cioè di raddrizzare la curva di equilibrio ad un angolo di 45 gradi. Qui ho MM migliora un indicatore come la redditività, che è anche importante nel trading reale....
No, solo quelle tre ore funzionano (e non è sempre stato così, è apparso relativamente di recente), più si comincia a mischiare, più tutto "galleggia" nell'incertezza...
Dato che queste "ore di lavoro" sono in realtà l'apertura di una nuova candela giornaliera e la chiusura di quella vecchia, penso che il pattern sia nell'apertura di posizioni per chi fa trading sui diari, ma perché è sempre in una direzione? O forse le banche stanno solo facendo qualcosa di sistematico.
Non sai cosa fare, puoi provare a filtrare per mesi e giorni della settimana
Il sistema che si diletta a zero è preso lì. Si scopre che l'equità serve come oscillatore. Quando si discosta di un certo livello, entra con denaro reale.