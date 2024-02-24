L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1724

Maxim Dmitrievsky:

A proposito di cicli... se prendete le deviazioni dei prezzi di chiusura dei minuti (i loro incrementi con qualche ritardo) dal prezzo di apertura di qualche ora:

l'immagine dell'anno per tutti i minuti della settima ora, come esempio

distribuzione di tutti i verbali

È possibile discernere una certa regolarità sommando tutti gli incrementi a una semi-ora:

si può vedere in quali minuti di un'ora particolare ha senso vendere e in quali minuti comprare (statisticamente).

Per esempio, vendere al 10° minuto, comprare al 31° minuto, ecc. Puoi controllarlo nel tester

È come un certo modello statistico su cui puoi mettere il MO, e così via per ogni minuto di ogni ora.

Non credo che funzioni

perché no, farò uno schizzo, vedrò.

 
andiamo, interessante da vedere comunque

mytarmailS:

Dai, è interessante da vedere comunque.

questo fa schifo...

beh qui avete una quantità cumulativa di palle curve... prendete un periodo più grande e permettete solo acquisti/vendite su un orologio non male. E il graal è in tasca per un po

 
ahahah ) quindi pensi che avessi abbastanza cervello per controllare ogni ora una direzione deterministica ma non abbastanza cervello per creare un sistema con due righe di codice che è quello per cui il controllo serve? )))) stai insultando )

mytarmailS:

ahahaha ) quindi pensi che io abbia avuto il cervello per controllare ogni ora una direzione deterministica ma non il cervello per creare un sistema con due righe di codice che è quello che il controllo era originariamente ? )))) stai insultando )

Sono sicuro che l'hai fatto proprio ieri, dopo i miei post e articoli... forse un po' prima

quindi scrivere il tc e KEJ i risultati

l'esempio cumulativo è interessante e illustrativo in alcuni casi, approvo

davvero, per 1 ora risulta una tale immagine. Ma ho già un bot su questa strategia, non molto offerte


 
Allora STOPE, una cosa che non riesco a capire è se hai trovato minuti per comprare e minuti per vendere perché hai bisogno di MO, NS, AI ecc.
 

Scavare lo stato dei livelli rotondi.

 
Ti dirò qualcosa di ancora più figo, puoi fare soldi lì senza alcuno sforzo))

 
Rorschach:

Te ne do uno più fresco, puoi fare soldi senza alcuno sforzo))

Dai, non vedo l'ora...
