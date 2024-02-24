L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1724
A proposito di cicli... se prendete le deviazioni dei prezzi di chiusura dei minuti (i loro incrementi con qualche ritardo) dal prezzo di apertura di qualche ora:
l'immagine dell'anno per tutti i minuti della settima ora, come esempio
distribuzione di tutti i verbali
È possibile discernere una certa regolarità sommando tutti gli incrementi a una semi-ora:
si può vedere in quali minuti di un'ora particolare ha senso vendere e in quali minuti comprare (statisticamente).
Per esempio, vendere al 10° minuto, comprare al 31° minuto, ecc. Puoi controllarlo nel tester
È come un certo modello statistico su cui puoi mettere il MO, e così via per ogni minuto di ogni ora.
Non credo che funzioni
perché no, farò uno schizzo, vedrò.
andiamo, interessante da vedere comunque
Dai, è interessante da vedere comunque.
questo fa schifo...
beh qui avete una quantità cumulativa di palle curve... prendete un periodo più grande e permettete solo acquisti/vendite su un orologio non male. E il graal è in tasca per un po
ahahah ) quindi pensi che avessi abbastanza cervello per controllare ogni ora una direzione deterministica ma non abbastanza cervello per creare un sistema con due righe di codice che è quello per cui il controllo serve? )))) stai insultando )
Sono sicuro che l'hai fatto proprio ieri, dopo i miei post e articoli... forse un po' prima
quindi scrivere il tc e KEJ i risultati
l'esempio cumulativo è interessante e illustrativo in alcuni casi, approvo
davvero, per 1 ora risulta una tale immagine. Ma ho già un bot su questa strategia, non molto offerte
Scavare lo stato dei livelli rotondi.
Allora STOPE, una cosa che non riesco a capire è se hai trovato i minuti in cui comprare e i minuti in cui vendere perché hai bisogno di MO, NS, AI ecc.
Ti dirò qualcosa di ancora più figo, puoi fare soldi lì senza alcuno sforzo))
