L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 860
Heh))) Obiettivo all'orizzonte che approvo)).
Come se andassi in banca: allora, quanto oggi?
- Il saldo del tuo conto trading è aumentato di 5.508,56 euro oggi.
- Beh, arriviamo a domani in qualche modo...
- Volete stipulare una polizza assicurativa scontata?
- No, grazie...
Cosa vuol dire all'orizzonte? Io l'ho già raggiunto e per me ora il mio lavoro forense consiste in quanto segue. Ho un modello al mattino per 3-4 ore prima dell'apertura di Europa. O meglio durante questo tempo riesco a trovare proprio il modello che funzionerà in futuro (anche se non lontano) Ma passate questo tempo. Per me 3-4 ore ho abbastanza modello per 3-5 giorni di lavoro. Quindi passo 3-4 ore a settimana sul forex. Questo è specificamente il lavoro di preparazione del robot per il lancio. Per il resto del tempo faccio quello che voglio e passo il tempo sul mercato solo per l'attrazione che ho sviluppato in molti anni. Ora, per esempio, ho intenzione di trovare un lavoro. Non posso giocare con le mani se sono occupato tutto il giorno. Così almeno l'anzianità se ne andrà. Potrei andare in pensione e guadagnare la mia pensione!!!!
Perché hai bisogno di una pensione se hai un robot che guadagna? Ora dovete spenderli.
Sono d'accordo!!! Ma visto che hai iniziato a pagare l'UIF, penso che dovresti finire il lavoro. Soprattutto perché avere un robot non è sufficiente. Bisogna anche avere un capitale. Non i miei 2-3 rubli, ma uno normale. Stavo pensando di vivere con i soldi del mercato azionario. Nella mia strategia e con rischi sottovalutati ho bisogno di circa un milione, per ritirarlo mensilmente con un profitto di 100 mila. È chiaro che in questo mese non c'è bisogno di raccogliere 200-300 mila. Cioè il 20-30% della redditività del capitale. Ma un profitto di più di 100 mila viene utilizzato per aumentare il capitale. La domanda è? Dove prendete quel milione? Se provi a rilanciare dai tuoi 3 mila, potrebbe volerci molto più tempo, se inizi con 100 mila in una volta sola. Se comincio con centomila, ho bisogno di circa mezzo anno per trasformarli in un milione, e questo se sono fortunato nel mio lavoro. Sorge un'altra domanda, dove trovo 100 mila????
Ora sono d'accordo, se un investitore con un centinaio di loro uscirà e accetterà di investire nel mio lavoro, sono pronto ad offrire a tale investitore (in questa fase) termini e condizioni con il 20% di ricompensa dai profitti al manager. Intendo me :-) Il resto del profitto è diviso 50/50. Il resto del profitto è diviso 50/50. Chi può accettare di investire. Per questi investitori, che mi sostengono all'inizio, tali condizioni saranno per tutta la vita. Il prossimo che vuole investire starà già lavorando sulle altre condizioni indicate sopra......
Sono passati solo 2 mesi. O piuttosto tra una settimana saranno 2 mesi. E ho 2600 di profitto. Non molto, anche se la dinamica del bilancio è positiva. Ma è troppo lento per crescere.... Ecco perché gli investitori sono ancora rilevanti. E anche se non ci sono capitali o investitori, non è un peccato andare a lavorare.... Soprattutto per 70.000 rubli di legno naturalmente....
Non scherziamo - è la cosa giusta da fare. Il capitale iniziale è la cosa più curativa in tutti i progetti d'affari.
Mostrare a tutti questa foto e spiegare dove sono scambiate le mani è un po' noioso...
Ci proverò....
In generale, non è così buono. I drawdowns - al diavolo, ma molto instabili. Non credo che valga la pena rischiare.
Sono d'accordo, ma rischierò di prendere un sacco di soldi di merda e aggiungerli al mio conto per poter aprire un nuovo conto e tirarli fuori. Lo farò ora..... Quindi cominciamo con una lavagna pulita.... :-)
Beh, se solo un conto di merda, allora al diavolo).
No, non lo è. Io lo chiamo un cazzo di microprestito. Va bene, basta così. Ecco i sette di me. Avviare un nuovo account...