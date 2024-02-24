L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1722
Ho le risposte...
Il sesto messaggio non è niente...
cerca i cicli, non preoccuparti della stazionarietà
quando lo trovi, chiamami.
Cerca i cicli, non preoccuparti di quelli stazionari.
Non è un'opzione - la definizione congiunta di cicli - tendenze, tendenze - cicli...
Cosa non piace - la definizione congiunta di cicli - tendenze, tendenze - cicli...
le tendenze non sono cicliche, i cicli sono ciclici)
Le tendenze non sono cicliche, i cicli sono ciclici).
Un modello è una ripetizione di qualcosa che può essere determinata da un dato insieme di parametri. Un ciclo è un modello che si ripete dopo un periodo di tempo definibile. Non deve necessariamente essere un periodo di tempo uguale, ma può essere definito. Si tratta in generale di compiti diversi, trovare lo stesso comportamento dei prezzi in modi diversi e tracciare una certa certezza nella ripetizione di questi modelli nel tempo, negli intervalli di prezzo che salgono o scendono, attraverso la velocità si può vedere se il prezzo ha guadagnato velocità e cosa alla fine...
La loro natura (prezzo e tempo) è diversa ma l'obiettivo è lo stesso (profitto) sia per il trader che per il broker!
Se si costruisce il grafico del GSCh ci saranno anche tendenze al rialzo, si ripeteranno anche loro e non nello stesso periodo di tempo, è una regolarità?
Ragazzi, non siate così piccoli. Ciò che conta non è la ripetizione, ma la reazione del mercato a questa ripetizione. Sono sicuro che non c'è una reazione ripetitiva alla stessa ripetizione, sto solo cercando di non perdere la testa.
Ho recentemente installato Quick, ma sono stanco di guardare la volatilità con un ritardo dal sito web, quindi penso che lo monitorerò in tempo reale. Ho scoperto che può essere tradotto in Excel attraverso il DDE e lì posso già scrivere e calcolare i suoi parametri. Tuttavia, non sono ancora riuscito a configurare il server, ma risulta essere più facile di quanto pensassi...