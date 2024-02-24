L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1468

Maxim Dmitrievsky:

Beh, il diavolo è nei dettagli, la pre-elaborazione probabilmente si occupa di tutto da sola, e la genetica NS è solo per l'elaborazione del segnale già

sembra che ciò che si alimenta alla rete è ciò che si ottiene in uscita...

La rete non può fare caramelle con le pecore (non sono sicuro di niente ultimamente)

 
Andrey Dik:

das ist fantastisch, ja ja...

19 anni, formazione dal 2007 al 2009, avanti - resto della strada

 
Ciao a tutti, circa i favolosi risultati di questo dispositivo neuro. Dal video si può vedere che la sezione di apprendimento non è all'inizio ma a metà del ciclo di feedback. Non credo che sia possibile farlo, a causa della sequenza temporale. Fare la ripartizione nel contesto temporale, cioè. Formazione-Test-EPD. CHE la sequenza temporale sia rispettata. Vediamo qual è il risultato.
Andrey Dik:

Non in nessun modo, non in bollito o al forno

Ivan Butko:

Sarebbe interessante avere delle statistiche sugli scambi - che tempo, durata, ecc.

è nel tuo segnale, giusto? dovremo aspettare altre statistiche

 
Maxim Dmitrievsky:

Tra quindici giorni sarà un mese di test (i primi due trade che ho aperto manualmente per controllare), quindi l'inizio è il 24 aprile, e il 24 maggio sarà possibile fare una conclusione approssimativa

 

Se qualcuno ha per caso un file di libreria MetaTraderR, per favore me lo mandi.

Buona fortuna

 
Vladimir Perervenko:

Come questo?
https://www.mql5.com/ru/code/17468
Elibrarius:
No. La libreria Metakvot che hanno annunciato con la nuova build di MT5 (2005) se non mi sbaglio. Un thread con discussione di cui hanno appena cancellato.

 
Vladimir Perervenko:

No. La libreria Metakvot che hanno annunciato con la nuova build di MT5 (2005) se non mi sbaglio. Il thread che hanno appena cancellato.

la cache di google trova ancora il topic cancellato, non so se google cache i file allegati

