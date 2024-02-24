L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1468
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Beh, il diavolo è nei dettagli, la pre-elaborazione probabilmente si occupa di tutto da sola, e la genetica NS è solo per l'elaborazione del segnale già
sembra che ciò che si alimenta alla rete è ciò che si ottiene in uscita...
La rete non può fare caramelle con le pecore (non sono sicuro di niente ultimamente)
das ist fantastisch, ja ja...
Rispondi
19 anni, formazione dal 2007 al 2009, avanti - resto della strada
sembra che quello che si dà in pasto alla rete è quello che si ottiene...
la griglia non può fare caramelle con l'avena (credo di non essere sicuro di niente ultimamente)
Non in nessun modo, non in bollito o al forno
Rispondi a
19 anni, formazione dal 2007 al 2009, in avanti - il resto sono entrambi i modi
Sarebbe interessante avere delle statistiche sugli scambi - che tempo, durata, ecc.
è nel tuo segnale, giusto? dovremo aspettare altre statistiche
Sarebbe interessante avere delle statistiche sugli scambi - a che ora, durata, ecc.
è nel tuo segnale, giusto? dovrà aspettare altre statistiche
Tra quindici giorni sarà un mese di test (i primi due trade che ho aperto manualmente per controllare), quindi l'inizio è il 24 aprile, e il 24 maggio sarà possibile fare una conclusione approssimativa
Se qualcuno ha per caso un file di libreria MetaTraderR, per favore me lo mandi.
Buona fortuna
Se qualcuno ha per caso un file di libreria MetaTraderR, per favore me lo mandi.
Buona fortuna
https://www.mql5.com/ru/code/17468
Questo tipo di cose?
https://www.mql5.com/ru/code/17468
No. La libreria Metakvot che hanno annunciato con la nuova build di MT5 (2005) se non mi sbaglio. Un thread con discussione di cui hanno appena cancellato.
No. La libreria Metakvot che hanno annunciato con la nuova build di MT5 (2005) se non mi sbaglio. Il thread che hanno appena cancellato.
la cache di google trova ancora il topic cancellato, non so se google cache i file allegati