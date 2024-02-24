L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1464
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non disturbare la comunicazione della gente, torna a coltivare cetrioli
Asaulenka, vuoi una guerra? Verrai in ginocchio e implorerai perdono quando ti renderai conto di quello che dice (forse nella tua prossima vita).
Il tuo posto è in un asilo. Gli adulti adeguati non si comportano così.
Oh, mio buon uomo.
Ahi, mio buon uomo.
Un adulto in queste condizioni dovrebbe vedere uno psichiatra.
Sei un medico o un educatore?
Maxim, ho messo le mani sulla tua neuromacchina, l'ottimizzazione è solo un mese, il primo colpo è stato gennaio, ho controllato i risultati per febbraio
Impossibile!
L'ho implementato e ora ho tre macchine in mio possesso: userò la tua, la mia e quella di Andrey (promette di lanciarla lunedì).
Maxim, ho messo le mani sulla tua neuromacchina, l'ottimizzazione è solo un mese, il primo preso è stato gennaio, ho controllato i risultati per febbraio
Impossibile!
Ho tre macchine in mio possesso: userò la tua, la mia e quella di Andrey (promette di lanciarla lunedì).
Ora sei un macchinista :)
Ora sei un macchinista :)
das ist fantastisch, ja ja...