L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1473
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho passato mezza giornata a riscrivere la mia libreria rl troppo cresciuta per l'oversampling, ma finalmente l'ho fatto... la prima volta (l'oversampling è automatico), mentre prima dovevo scegliere da una lista di modelli
Non sono riuscito a ottenere nulla di buono con il meta markup, probabilmente è solo altra merda di libro, o sono le mie cattive mani/pensieri...
Ma, naturalmente, tale bel tipo di curve di formazione in un mese e poi alcuni anni ottenendo profitto sfrenato, come recentemente dimostrato qui, non ha funzionato ancora
risultati molto interessanti
:))) Bisogna lavorare con il tempo - tra i tic, e quando si assottiglia una serie - con il tempo tra gli eventi. Il tempo sul mercato è il Graal.
C'è un segnale con il suo diradamento? È interessante valutare se ne vale la pena.
Lavorare con le barre M1. La foresta sceglierà quale di loro separare nel prossimo nodo, al 10 o al 27. Questo darà un'analogia con il diradamento.
C'è un segnale con il suo diradamento? È interessante valutare se ne vale la pena.
Con la M1 puoi lavorare tutta la vita e tutto passa. Su una scala temporale uniforme, c'è SB puro con un risultato corrispondente.
Devi lavorare in un sistema di coordinate non lineare. Ma non devono essere esattamente zecche :)
Risultato:
Impara, papà, finché sono vivo.
Con la M1 puoi lavorare tutta la vita e tutto passa. Su una scala temporale uniforme, c'è SB puro con un risultato corrispondente.
Devi lavorare in un sistema di coordinate non lineare. Ma non devono essere esattamente zecche :)
Risultato:
Impara, papà, finché sono vivo.
In un altro thread, una persona che ha scambiato sul CME dice che lì i robot di scambio scambiano tra loro e aggiungono volumi fittizi. E i volumi reali di acquirenti/venditori reali sono molte volte inferiori. Ora capisco perché i volumi sono solo rumore. I volumi reali potrebbero essere utili, ma non c'è un posto dove prenderli.
è un pazzo.
I volumi non ti dicono nulla sulla direzione, specialmente nei futures, perché i futures sono legati a uno spot.
A livello microstrutturale ci sono alcune regolarità come le densità nella coppa.
I volumi reali potrebbero fare un po' di bene, ma non c'è un posto dove prenderli.
1. Trovate qualsiasi che commercia in 1 posto.
2. Assicuratevi che i volumi reali nel vostro "modello" abbiano effettivamente un impatto.
3. Dokuchi - se hai mm, prova a calcolare il suo algoritmo, ma non puoi capirlo senza un bicchiere)))
1. Trova tutto ciò che commercia in 1 posto.
2. Assicuratevi che i volumi reali nel vostro "modello" abbiano effettivamente un impatto.
3. Dokuchi - se avete mm, cercate di capire il suo algoritmo, ma non lo capirete senza un bicchiere)))
Maestro, perché non se ne va?
Anticipando il flusso di stupidità che stai per sputare.
))))
Insegnante, perché non se ne va?
))))
Ti è stato spiegato il significato della parola 'insegnante', Lokhopedina).
Lei è un insegnante e sa cosa significa essere un insegnante.
Ti è permesso però))) esilarante...
Ti è stato insegnato il significato della parola Maestro).
Vai a spacciare inutili serpenti a sonagli e non finire i tuoi post.
Ti è permesso però))) esilarante...
sei un pompiere perpetuo o qualcosa del genere, quando ti brucerai