elibrario:

non c'è tempo per il lavoro di mano, per esempio ho passato tutto quel tempo a commerciare con le mani :) il resto del tempo ho studiato l'intelligenza degli scarafaggi, o meglio anche del verme - hanno solo 300 neuroni lì :) e tutto quello che sanno fare è masticare continuamente e fare la cacca...

 
Probabilmente non fai molti trade, mentre io faccio scalping su M1 - cerco di fare trading su ogni onda. Intendo scambi ogni 10-30 minuti. Meno spesso è noioso.
Sì, qualche transazione al mese.

 

Comunque, sono stato approvato per un articolo su BOO, che è solo per i commercianti come te...

Sono seduto a casa. I robot commerciano... Noioso...... da fare????

Perché non giocare a boo mentre il robot commercia... Sì, certo, leggete il mio articolo e andate avanti così.... :-)

Naturalmente, capisco che 1 volta non è un p... ma hai già una tendenza o una propensione


 
beh... Questa è una statistica dello scambio della settimana scorsa. Cominci a preparare un discorso di scuse, perché il mio conto ha cominciato a crescere costantemente. Non si vede a causa delle statistiche del passato. Ma quando il cambiamento si manifesta. Mi aspetto delle scuse da lei personalmente. Hai capito?

Lo farò, ho anche preparato dei fiori e una cartolina ))

 

Altrimenti, non mi interessa cosa non puoi fare, perché sei troppo intelligente. Sono interessato solo al mio punteggio e ai miei risultati. Ti è stato dato uno strumento e non l'hai usato correttamente, torcendolo tra le mani e gettandolo via. Questo è il problema tuo e del tuo approccio al mercato. Continuate così e otterrete lo stesso risultato. Ho cambiato il mio approccio nelle ultime due settimane e anche il risultato è cambiato. Quindi buona fortuna!!!

Almeno io pubblico il mio segnale a differenza di alcuni..... Beh, è proprio questo... per la cronaca....

 
È fantastico. Ti farò sapere quando potrai inviarli e non dimenticare di mandare un bow.....

è da molto tempo che aspetto che qualcuno si iscriva, sarò felice di farlo) quindi li esorto a fare più in fretta

