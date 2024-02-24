L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1465
das ist fantastisch, ja ja...
Troppo bello per essere vero. Aspettando il segnale. Interessante vedere una prova del commercio reale...
Ho provato la sterlina, lo yen, il franco, la nuova zelanda, il canadese, l'aussie, il bitcoin e l'ether..... non ha molta importanza cosa scambiare, i risultati sono gli stessi... Proverò petrolio, gas, azioni e
Allora... ho provato, olio, gas, indici - stessa cosa...
è come un trucco di magia... Sembra che io abbia hackerato Matrix.
e, colpo di controllo... Due mesi di studio dall'inizio del 2018 e test ad oggi...
Che cosa alimenta l'input? E cosa insegna (con o senza insegnante)?
all'ingresso - prezzi, nessun insegnante, nessuna convalida
Trasformatore? Trasformatore? :)
beh, chiaramente non è un rl
all'ingresso - prezzi, nessun insegnante, nessuna convalida
Prezzi - incrementi da quello attuale di qualche barra indietro, di quanto? Solo il suo prezzo o anche per altre valute?
non può divulgare informazioni o l'universo collasserà di nuovo in se stesso.... Gli scienziati dicono che succede ogni 13 miliardi di anni.
Trasformatore? Trasformatore? :)
Beh, non è un RL.
cos'è RL?
non può divulgare informazioni o l'universo collasserà di nuovo in se stesso.... Gli scienziati dicono che succede ogni 13 miliardi di anni.