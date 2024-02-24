L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2437
Qui ho trovato i miei screenshot e il commento https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page994#comment_7904395
Per lo più è come nella prima immagine, cioè la previsione è quasi una linea orizzontale.
A volte, come nella seconda foto...
in blu e bianco ho scritto NON fare, esattamente quello che fai tu!!!!!!!!!!!
È in lettere russe, quindi cosa c'è da non capire?
OK...
E con l'entropia continuo a non capire, non può essere applicata qui a questo tipo di regolarità, l'entropia è per le serie temporali cicliche, che possono essere descritte dalle armoniche per esempio se non mi sbaglio.
non ci sono modelli su sb, quale altro tipo? Questi vostri livelli si sommeranno a 0 meno lo spread.
Basta, ho finito di spiegare, non ne posso più.
e un gruppo di inadeguati si è riunito di nuovo, come in un manicomio.
Ma gli screenshot non sono niente. Il segnale è sopravvissuto a 200-500 scambi - questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Ma gli screenshot sono abbastanza buoni per iniziare.
Non peso gli innesti perché non li ho nella mia "base di conoscenze" Non ancora, ho fatto tutto sotto forma di immagini, come una persona...
Per quanto riguarda l'ampiezza della zona, devi rivelare tutto il concetto, dirò l'essenza senza rivelare i dettagli, solo perché è lunga...
Abbiamo un modello attuale (ultimi n prezzi o altro)
Nella "base di conoscenza" sto cercando gli stessi modelli e vedere come sono finiti.
Naturalmente ho bisogno di tradurre i modelli in un dominio di coordinate normalizzato.
Si ottiene una specie di caos nelle traiettorie dei modelli, niente di interessante...
Solo un'osservazione: è così che si cerca di prevedere le tendenze, ZZ e altre cose (elissi blu).
Stai giocando con il caos più puro.
Ok, continua, ma è un caos? Se lo guardiamo con un occhio umano, possiamo vedere che c'è una certa coerenza in tutte e tre le traiettorie, cioè, possiamo vedere la zona da cui il prezzo rimbalza verso il basso in tutti e tre i casi
L'algoritmo fa questa ricerca automaticamente.
La risposta alla domanda :
Questa è la larghezza della zona trovata, è costantemente diversa per ragioni oggettive.
Poi trasferiamo la zona trovata dalle coordinate normalizzate alle coordinate assolute e otteniamo la zona di rimbalzo prevista
È così semplice))
ps Più intelligente è l'algoritmo di ricerca di modelli nel RI e più ricco è il RI stesso, più intelligente è il robot
Non mentirò, c'è molto da fare! Eh, proprio così e fondere tutte le strategie insieme. Forse potremmo ottenere una specie di fondazione...
Il mark-up dell'euro di oggi 5 minuti.
C'erano 5 zone pd/sp
3 zone hanno funzionato bene, una ha dato un piccolo rimbalzo, una non ha funzionato affatto
Ho disegnato le frecce per quelli "speciali".
Ieri c'erano tre zone, tutte e tre hanno funzionato, oggi 3 su 5 hanno funzionato
Sono 6 contro 2.
Non credo che sia possibile fare soldi da soli, è tutto falso.
Solo insieme è hardcore :-)
Oggi
4 hanno funzionato, 2 no.
In tre giorni 10 zone hanno funzionato vs 4 non hanno funzionato...
Ditemi qualcuno che è più bravo a costruire livelli, anche se non è automatico come il mio...
Quindi chi ha un cervello lo usi...
Aiuta a installare e configurare un mucchio di file. Ecco 3 file dal mucchio per voi. E telepaticamente impara il resto e ti insegna come installare... Sei divertente))
e il grande grande segreto si trova in 2 minuti https://github.com/kartikmadan11/MetaTraderForecast