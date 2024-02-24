L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1467

Andrey Dik:

senkai... anche credere, c'è un graal, non può non mangiare.

voglio ubriacarmi, dire "fanculo", e tornare nel bagno di Matrix di liquido nutriente... altrimenti succederà:


una specie di capriccio :)

 
Maxim Dmitrievsky:

che è strano :)

La cosa più strana è che tutti gli individui della popolazione mantengono la curva (o meglio dritta) anche su AOS, solo l'angolo di pendenza è diverso, mi dà fastidio, quindi non c'è nessun fit qui, altrimenti ci dovrebbe essere un calo su AOS se c'è un fit

 

I seguaci di Yusuf stanno gradualmente nascendo qui :)

Non è chiaro che questo non è possibile nel mondo reale?

 
Petros Shatakhtsyan:

I seguaci di Yusuf stanno gradualmente nascendo qui :)

Non è chiaro che non è possibile nel mondo reale.

Non è possibile da nessuna parte, né nel trading reale, né nel trading demo, né nei sogni.

Andrey Dik:

la cosa più strana è che tutti gli individui della popolazione hanno la stessa curva (o meglio una linea retta) su oos, solo l'angolo di pendenza differisce, questo mi preoccupa di più, quindi non c'è fit, altrimenti ci dovrebbe essere un calo su oos se c'è un fit

il diavolo è nei dettagli, la pre-elaborazione si occupa di tutto e la genetica è solo per l'elaborazione del segnale

Sono confuso dal numero di accordi, perché penso che ce ne siano troppi. Poi dobbiamo controllare gli slittamenti, gli spread e così via.
 
Andrey Dik:

non è possibile da nessuna parte, né nella vita reale, né nella demo, né nei sogni.

Prevedo una lettera personale che si incrina, con domande come "E quanto? E dove? E dai!"

Ho esaurito queste domande dopo alcune minuscole)

 
Maxim Dmitrievsky:

Beh, il diavolo è nei dettagli, sembra che la preelaborazione stessa tolga tutto, e la genetica NS è solo per l'elaborazione del segnale già

Sono confuso dal numero di accordi, penso che ce ne siano troppi. Poi bisogna controllare gli slittamenti, gli spread ecc.

Se non sapete cosa farne, potete chiedere: "Cosa volete farne?

 
Andrey Dik:

non è possibile da nessuna parte, né nella vita reale, né nella demo, né nei sogni

Con i dati storici, tutto è possibile. Con il MO si possono trasformare 10 dollari in un miliardo.

MO non è adatto al forex.

 
Petros Shatakhtsyan:

Con i dati storici, tutto è possibile. Puoi usare il MO per trasformare 10 dollari in un miliardo.

MO non è adatto al forex.

Certo, se lo dici tu.


 
Andrey Dik:

das ist fantastisch, ja ja...

Non funzionerà su quello vero. Probabilmente un errore da qualche parte ...

