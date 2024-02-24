L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1467
senkai... anche credere, c'è un graal, non può non mangiare.
voglio ubriacarmi, dire "fanculo", e tornare nel bagno di Matrix di liquido nutriente... altrimenti succederà:
una specie di capriccio :)
che è strano :)
La cosa più strana è che tutti gli individui della popolazione mantengono la curva (o meglio dritta) anche su AOS, solo l'angolo di pendenza è diverso, mi dà fastidio, quindi non c'è nessun fit qui, altrimenti ci dovrebbe essere un calo su AOS se c'è un fit
I seguaci di Yusuf stanno gradualmente nascendo qui :)
Non è chiaro che questo non è possibile nel mondo reale?
Non è chiaro che non è possibile nel mondo reale.
il diavolo è nei dettagli, la pre-elaborazione si occupa di tutto e la genetica è solo per l'elaborazione del segnaleSono confuso dal numero di accordi, perché penso che ce ne siano troppi. Poi dobbiamo controllare gli slittamenti, gli spread e così via.
Prevedo una lettera personale che si incrina, con domande come "E quanto? E dove? E dai!"
Ho esaurito queste domande dopo alcune minuscole)
Se non sapete cosa farne, potete chiedere: "Cosa volete farne?
Con i dati storici, tutto è possibile. Con il MO si possono trasformare 10 dollari in un miliardo.
MO non è adatto al forex.
Certo, se lo dici tu.
das ist fantastisch, ja ja...
Non funzionerà su quello vero. Probabilmente un errore da qualche parte ...