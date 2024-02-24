L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1470

Personalmente, ho già una buona conoscenza dell'ottimizzatore di Reshetov scritto in Java. Ora lo sto ritoccando a livello di organizzazione della formazione, di valutazione della qualità dei modelli risultanti, ecc.
 
liroy333:

Ciao, se ha funzionato, complimenti!

Abbiamo fatto il prefisso con NS per più di un anno.

Sfortunatamente, non siamo ancora riusciti a creare un NS stabile ad alto rendimento che dia profitti su qualsiasi timeframe. Abbiamo una serie di buoni scambi, e poi un milione di quelli negativi, ma non così tanto.

Ta mente tutto, sono o gamblers (segnali, pams...) o overfits, mostreranno lo stesso risultato anche su SB.

 
wiktar:

Allora, cosa usano i neurotrader avanzati adesso? O scrivono il loro software, le loro reti?

ML software per scrivere, questo è il primo timido passo verso Alpha, abbiamo bisogno di più dati di qualità, c'è poca informazione nei prezzi puri, si può appena compensare lo spread.

 

Saluti a tutti, qualcuno ha avuto fortuna nel creare una rete funzionante su Neuropro? La mia trama di prova è 50/50, non importa come l'ho rigirata.

Ho inserito diverse combinazioni di prezzo, indicatori e volumi azionari.

 
Nessuno sembra aver fatto ) bene ok, dovrò provare altri software.
 
Alexander Ivanov:

Ho visto un bot che giocava a ping pong e ha trovato il colpo migliore.

Non possiamo avere che????

O il forex è una truffa?

è esattamente quello che dobbiamo cercare - come si fa.

e ci sarà un brouhaha?

 

L'articolo parla di come un uomo ha affidato a un tipo di IA un sacco di soldi e ora vuole fare causa allo sviluppatore per un risarcimento.

Who to Sue When a Robot Loses Your Fortune
  • 2019.05.06
  • Thomas Beardsworth
  • www.bloomberg.com
By and Who to Sue When a Robot Loses Your Fortune By and
 
Mihail Marchukajtes:
Personalmente ho già capito abbastanza bene l'ottimizzatore di Reshetov scritto in Java, JPrediction. Ora lo sto ritoccando a livello di organizzazione della formazione, valutazione della qualità dei modelli risultanti, ecc.

Quale versione di JPrediction usi?

come dovrebbe funzionare, non ho ancora controllato (meta markup), lo controllerò presto. Come se il secondo modello migliorasse i risultati della matrice di confusione

Scusate, signori, ma siete stupidi o non c'è niente di interessante da scrivere?

https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e

Financial Machine Learning Part 1: Labels
  • 2019.03.18
  • Maks Ivanov
  • towardsdatascience.com
Setting up a supervised learning problem
 
Maxim Dmitrievsky:

come dovrebbe funzionare, non ho ancora controllato (meta markup), lo controllerò presto. Come se il secondo modello migliorasse i risultati della matrice di confusione

Scusate, signori, ma siete stupidi o non c'è niente di interessante da scrivere?

https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e

Beh, è più o meno quello che sto cercando di fare. Segno ogni barra 1 se il TP è attivato e 0 se lo SL è attivato. Non marco il confine destro, guardo solo 10.000 barre avanti - di sicuro un TP o SL scatterà.

Il modello è orribile:

356 errori e 48 indovinelli corretti alle classi 1 e -1 - cioè quando si fa trading. A 0 ha un'attesa.

