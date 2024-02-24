L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1463
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Nessuna discussione.
La foresta secondo me è un database con accesso veloce.
Circa 3 anni fa stavo facendo un cercatore di modelli su MySQL. Tra milioni di esempi ha cercato 10-20 esempi più simili in 50 colonne. Ho cercato 1 bar in circa 1 secondo. Forest è centinaia o migliaia di volte più veloce di trovare un foglio in cui sono raccolti questi 10-20 esempi.
Quindi, a proposito, non posso immaginare il PBX senza DB da alcuni anni. Ero solito usare Access o SQL Server, ora sto usando SQLite - semplice e di buon gusto)).
Ricorda tutto perfettamente a livello di logica. Se non lo fa, è un problema con il compito.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/724896
))))) era di nuovo divertente, grazie Guru Teacher
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/724896
))))) Ho riso di nuovo, grazie Guru Teacher
Beh, se non capisci niente, continua così. Io dico che hai bisogno di vedere uno psichiatra.
Avete imparato a distinguere la deviazione standard dalla deviazione standard?
hai imparato a distinguere la deviazione standard dalla deviazione standard?
Ragazzo, vai a fare una passeggiata.
In breve, o non... cervello o non so, non può aiutare
In breve, o non... cervello o non so, non può aiutare
Dovrebbe vedere uno psichiatra.
Non interferire con la comunicazione delle persone, torna a coltivare cetrioli
Non disturbare la comunicazione della gente, torna a coltivare cetrioli.
Asaulenka, vuoi una guerra? Tornerai strisciando in ginocchio a chiedere scusa quando ti renderai conto di quello che dice (forse nella tua prossima vita).