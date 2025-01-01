- MathProbabilityDensityLogistic
- MathCumulativeDistributionLogistic
- MathQuantileLogistic
- MathRandomLogistic
- MathMomentsLogistic
MathProbabilityDensityLogistic
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità di distribuzione logistica con i parametri mu e sigma per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.
double MathProbabilityDensityLogistic(
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità di distribuzione logistica con i parametri mu e sigma per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.
double MathProbabilityDensityLogistic(
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità di distribuzione logistica con i parametri mu e sigma per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di dlogis() in R.
bool MathProbabilityDensityLogistic(
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità di distribuzione logistica con i parametri mu e sigma per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false.
bool MathProbabilityDensityLogistic(
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
mu
[in] parametro medio della distribuzione.
sigma
[in] parametro scala della distribuzione.
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per i valori della funzione di densità di probabilità.