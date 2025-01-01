DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheLogica fuzzyFuzzy systems variables 

Variabili sistemi fuzzy

Fuzzy (linguistiche) variabili sono applicati a sistemi fuzzy. Queste sono le variabili i cui valori sono parole o combinazioni di parole in un linguaggio naturale o artificiale.

Variabili linguistiche comprendono insiemi fuzzy. La natura e il numero di variabili fuzzy cambiano per ogni determinato compito nel definire insiemi fuzzy.  

Classe

Descrizione

CFuzzyVariable

Classe per la creazione di variabili fuzzy generali.  

CSugenoVariable

Classe per la creazione di variabili fuzzi di tipo Sugeno.  