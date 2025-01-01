Variabili sistemi fuzzy
Fuzzy (linguistiche) variabili sono applicati a sistemi fuzzy. Queste sono le variabili i cui valori sono parole o combinazioni di parole in un linguaggio naturale o artificiale.
Variabili linguistiche comprendono insiemi fuzzy. La natura e il numero di variabili fuzzy cambiano per ogni determinato compito nel definire insiemi fuzzy.
|
Classe
|
Descrizione
|
CFuzzyVariable
|
Classe per la creazione di variabili fuzzy generali.
|
CSugenoVariable
|
Classe per la creazione di variabili fuzzi di tipo Sugeno.