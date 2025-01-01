MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheLogica fuzzyMembership functionsCGeneralizedBellShapedMembershipFunctionA ABCGetValue A (metodo Get) Ottiene il rapporto di concentrazione funzione di appartenenza. double A() Valore di ritorno Valore rapporto di concentrazione. A (metodo Set) Imposta il rapporto di concentrazione funzione di appartenenza. void А( const double a // valore rapporto di concentrazione ) Parametri a [in] Rapporto di concentrazione funzione di appartenenza. CGeneralizedBellShapedMembershipFunction B