- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TrimExcess
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
Overlaps
Determina se il set corrente si sovrappone alla raccolta o all'array specificati.
Una versione per lavorare con la raccolta che implementa l'interfaccia ICollection<T>.
|
bool Overlaps(
Una versione per lavorare con un array.
|
bool Overlaps(
Parametri
*collection
[in] Una raccolta per determinare la sovrapposizione.
&collection[]
[in] Un array per determinare la sovrapposizione.
Valore di ritorno
Restituisce true se il set corrente ed una raccolta o un array si sovrappongono, altrimenti false.