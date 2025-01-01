MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCHashSet<T>Contains AddCountContainsComparerTrimExcessCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEquals Contains Determina se un set contiene un elemento con il valore specificato. bool Contains( T item // il valore cercato ); Parametri item [in] Il valore cercato. Valore di ritorno Restituisce true se un elemento con il valore specificato si trova nel set, altrimenti false. Count Comparer