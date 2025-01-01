DocumentazioneSezioni
Proibisce modifiche al codice simbolo "Freccia".

bool  ArrowCode(
   char  code      // valore del codice
   )

Parametri

code

[in]  Qualsiasi valore

Valore di ritorno

Sempre false.

Esempio:

//--- esempio per CChartObjectArrowCheck::ArrowCode      
//--- esempio per CChartObjectArrowDown::ArrowCode      
//--- esempio per CChartObjectArrowUp::ArrowCode      
//--- esempio per CChartObjectArrowStop::ArrowCode      
//--- esempio per CChartObjectArrowThumbDown::ArrowCode      
//--- esempio per CChartObjectArrowThumbUp::ArrowCode      
//--- esempio per CChartObjectArrowLeftPrice::ArrowCode      
//--- esempio per CChartObjectArrowRightPrice::ArrowCode      
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>      
//---      
void OnStart()      
  {      
//--- per esempio, prendi CChartObjectArrowCheck      
   CChartObjectArrowCheck arrow;      
//--- imposta parametri oggetto      
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);      
   if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))      
     {      
      //--- errore creazione freccia      
      printf("Creazione freccia: Errore %d!",GetLastError());      
      //---      
      return;      
     }         
//--- imposta il codice della freccia      
   if(!arrow.ArrowCode(181))      
     {      
      //--- non è un errore      
      printf("Il codice della freccia non può essere cambiato");      
     }      
//--- usa freccia      
//--- . . .      
  }      