|
//--- esempio per CChartObjectArrowCheck::ArrowCode
//--- esempio per CChartObjectArrowDown::ArrowCode
//--- esempio per CChartObjectArrowUp::ArrowCode
//--- esempio per CChartObjectArrowStop::ArrowCode
//--- esempio per CChartObjectArrowThumbDown::ArrowCode
//--- esempio per CChartObjectArrowThumbUp::ArrowCode
//--- esempio per CChartObjectArrowLeftPrice::ArrowCode
//--- esempio per CChartObjectArrowRightPrice::ArrowCode
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
//---
void OnStart()
{
//--- per esempio, prendi CChartObjectArrowCheck
CChartObjectArrowCheck arrow;
//--- imposta parametri oggetto
double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))
{
//--- errore creazione freccia
printf("Creazione freccia: Errore %d!",GetLastError());
//---
return;
}
//--- imposta il codice della freccia
if(!arrow.ArrowCode(181))
{
//--- non è un errore
printf("Il codice della freccia non può essere cambiato");
}
//--- usa freccia
//--- . . .
}