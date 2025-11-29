CodeBaseSezioni
Librerie

Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Karacatica - libreria per MetaTrader 5

\MQL5\Experts\
expm_karacatica.mq5 (7.48 KB) visualizza
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
karacaticasignal.mqh (11.63 KB) visualizza
\MQL5\Indicators\
karacatica.mq5 (6.98 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Il segnale si forma al momento della chiusura della barra. Il segnale per l'apertura delle posizioni è la comparsa della freccia colorata dell'indicatore Karacatica.

Per il corretto funzionamento dell'Expert Advisor generato, il file dell'indicatore Karacatica.ex5 compilato deve essere disponibile nella cartella terminal_data_terminal\MQL5/Indicators.

Il processo di creazione di un robot di trading basato su questo modulo di segnali di trading non presenta particolarità ed è descritto in dettaglio nell'articolo"MQL5 Wizard for Dummies". L'idea generale della costruzione di un modulo di segnali di trading è presentata nell'articolo"I sistemi di trading più semplici con gli indicatori semaforici".

Nei test che seguono sono stati utilizzati i parametri di input predefiniti dell'Expert Advisor. Lo Stop Loss e il Take Profit non sono stati utilizzati nei test.

Fig.1 Esempi di operazioni sul grafico

Figura 1. Esempi di operazioni sul grafico

Risultati del test 2011 su XAGUSD H4:

Fig.2 Grafico dei risultati del test

Fig. 2. Grafico dei risultati dei test

Nota:

L'Expert Advisor generato con il Wizard MQL5 decide di aprire o chiudere una posizione in base ai risultati della "votazione" dei moduli dei segnali di trading aggiunti nel processo di creazione dell'Expert Advisor. Anche il modulo principale (che contiene tutti i moduli aggiunti) dei segnali di trading prende parte alla "votazione", ma i suoi metodi LongCondition() e ShortCondition() restituiscono sempre 0.

Poiché il calcolo dei "voti" si basa sulla media del numero di moduli presenti (il modulo principale + un modulo aggiunto), i valori delle soglie devono essere specificati tenendo conto di ciò. Per questo motivo, dopo aver creato il codice EA utilizzando il Wizard MQL5, i valori di Signal_ThresholdOpen e Signal_ThresholdClose devono essere impostati rispettivamente a 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2.


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/834

