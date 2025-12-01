CodeBaseSezioni
Librerie

Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore ColorLaguerre - libreria per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
11
Valutazioni:
(21)
Pubblicato:
\MQL5\Experts\
expm_laguerre.mq5 (7.88 KB) visualizza
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
laguerresignal.mqh (11.87 KB) visualizza
\MQL5\Indicators\
colorlaguerre.mq5 (9.55 KB) visualizza
Il segnale si forma al momento della chiusura della barra. Il segnale per l'apertura delle posizioni è una variazione del colore della linea dell'oscillatore formata dall'indicatore ColorLaguerre.

Per il corretto funzionamento dell'Expert Advisor generato, il file compilato dell'indicatore ColorLaguerre.ex5 deve essere disponibile nella cartella terminal_data_terminal\MQL5/Indicators.

Il processo di creazione di un robot di trading basato su questo modulo di segnali di trading non presenta particolarità ed è descritto in dettaglio nell'articolo"MQL5 Wizard for Dummies". L'idea generale della costruzione di un modulo di segnali di trading è presentata nell'articolo"I sistemi di trading più semplici con gli indicatori semaforici".

Nei test che seguono sono stati utilizzati i parametri di input predefiniti dell'Expert Advisor. Lo Stop Loss e il Take Profit non sono stati utilizzati nei test.

Fig.1 Esempi di operazioni sul grafico

Figura 1. Esempi di operazioni sul grafico

Risultati del test 2011 su NZDUSD H4:

Fig.2 Grafico dei risultati del test

Fig. 2. Grafico dei risultati del test

Nota:

Un Expert Advisor generato utilizzando il Wizard MQL5 prende la decisione di aprire o chiudere una posizione in base ai risultati della "votazione" dei moduli dei segnali di trading aggiunti durante il processo di creazione dell'Expert Advisor. Anche il modulo principale (che contiene tutti i moduli aggiunti) dei segnali di trading prende parte alla "votazione", ma i suoi metodi LongCondition() e ShortCondition() restituiscono sempre 0.

Poiché il calcolo dei "voti" si basa sulla media del numero di moduli presenti (il modulo principale + un modulo aggiunto), i valori delle soglie devono essere specificati tenendo conto di ciò. Per questo motivo, dopo aver creato il codice EA utilizzando il Wizard MQL5, i valori di Signal_ThresholdOpen e Signal_ThresholdClose devono essere impostati rispettivamente a 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2.


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/830

