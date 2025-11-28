Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è un cambiamento nel colore della candela formata dall'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed.

Un semplice indicatore di segnale basato su RSI e media mobile. Disegna frecce di acquisto/vendita quando l'RSI è sopra/sotto 50 e il prezzo è sopra/sotto la MA.