Trading signals module based on Karacatica indicator - librería para MetaTrader 5
- 1401
Descripcion:
La señal se formó cuando una barra se estaba cerrando. El color de la flecha del indicadorKaracatica sirve como una señal de entrada en el mercado.
Colocar el fichero compilado Karacatica.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
La creación de un robot de trading basado en este módulo de señales de trading no tiene nada especial. Se ha descrito detalladamente en el artículo "Asistente de MQL5 para Dummies". La idea de crear un módulo de señales de trading se ha descrito en el artículo "Simple Trading Systems Using Semaphore Indicators".
Se han utilizado Parámetros de entrada por defecto del EA durante las pruebas que se muestra a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.
Fig.1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de las pruebas en el 2011 con H4 XAGUSD:
Fig.2. Gráfico de resultados de prueba
Nota:
El asesor experto generado utilizando el Asistente MQL5 elige los momentos de apertura y cierre de posiciones basados en los resultados de la "votación" de las señales de trading agregadas durante la creación de EA. El módulo principal de señales de trading (contiene cada una de las añadidas) también participa en el "voto" pero sus métodos LongCondition() y ShortCondition() devuelven siempre 0.
Ya que el suavizado por el número de módulos presentes (el módulo básico + uno adicional) se realiza durante el cálculo de "votos", deben indicarse los valores de umbral teniendo en cuenta este hecho. Por esta razón, los valores Signal_ThresholdOpen y Signal_ThresholdClose deben establecerse en 40=(0+80)/2 y 20 =(0+40)/2, respectivamente, después de la creación del código del EA utilizando el Asistente MQL5.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/834
