Descripcion:

La señal se formó cuando una barra se estaba cerrando. El color de la flecha del indicadorKaracatica sirve como una señal de entrada en el mercado.

Colocar el fichero compilado Karacatica.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

La creación de un robot de trading basado en este módulo de señales de trading no tiene nada especial. Se ha descrito detalladamente en el artículo "Asistente de MQL5 para Dummies". La idea de crear un módulo de señales de trading se ha descrito en el artículo "Simple Trading Systems Using Semaphore Indicators".

Se han utilizado Parámetros de entrada por defecto del EA durante las pruebas que se muestra a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.

Fig.1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas en el 2011 con H4 XAGUSD:

Fig.2. Gráfico de resultados de prueba

Nota: