Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore NonLagDot - libreria per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 4
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il segnale si forma al momento della chiusura della barra. Il segnale per l'apertura di posizioni è un cambiamento di colore dell'indicatore NonLagDot.
Per il corretto funzionamento dell'Expert Advisor generato, il file dell'indicatore NonLagDotl.ex5 compilato deve essere disponibile nella cartella terminal_data_terminal\MQL5/Indicators.
Il processo di creazione di un robot di trading basato su questo modulo di segnali di trading non presenta particolarità ed è descritto in dettaglio nell'articolo"MQL5 Wizard for Dummies". L'idea generale della costruzione di un modulo di segnali di trading è presentata nell'articolo"I sistemi di trading più semplici con gli indicatori semaforici".
Nei test che seguono sono stati utilizzati i parametri di input predefiniti dell'Expert Advisor. Lo Stop Loss e il Take Profit non sono stati utilizzati nei test.
Figura 1. Esempi di operazioni sul grafico
Risultati del test 2011 su USDCHF H4:
Fig. 2. Grafico dei risultati dei test
Nota:
Un Expert Advisor generato con il Wizard MQL5 decide di aprire o chiudere una posizione in base ai risultati della "votazione" dei moduli dei segnali di trading aggiunti durante la creazione dell'Expert Advisor. Anche il modulo principale (contenente tutti i moduli aggiunti) dei segnali di trading prende parte alla "votazione", ma i suoi metodi LongCondition() e ShortCondition() restituiscono sempre 0.
Poiché il calcolo dei "voti" si basa sulla media del numero di moduli presenti (il modulo principale + un modulo aggiunto), i valori delle soglie devono essere specificati tenendo conto di ciò. Per questo motivo, dopo aver creato il codice EA utilizzando il Wizard MQL5, i valori di Signal_ThresholdOpen e Signal_ThresholdClose devono essere impostati rispettivamente a 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/836
Questa libreria è una versione aggiornata della libreria ErrorDescription.mqh pubblicata da MetaQuotes, con alcune funzionalità incluse.Trader ONNX
Un esempio di bot con un modello di apprendimento automatico incorporato, addestrato in python e salvato in formato ONNX.
Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è la comparsa della freccia colorata dell'indicatore WPRSIsignal.CFastFile - classe per lavorare con array di byte come file
La classe CFastFile elimina la necessità di scrivere i dati in un file fisico sul disco. Ciò consente di ottenere una notevole accelerazione nel lavoro con i dati.