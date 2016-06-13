und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Handelssignalmodule basierend auf dem ColorLaguerre Indikator - Bibliothek für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 956
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Signal wird gebildet wenn ein Balken schließt. In dem Augenblick, in dem eine von ColorLaguerre gebildete Oszillatorlinie ihre Farbe ändert, ist ein Markteinstieg angezeigt.
Speichern Sie die compilierte ColorLaguerre.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die Erstellung eines Handelsroboters basierend auf diesem Handelssignalmodul ist keine große Angelegenheit. Es wurde detailliert im Artikel "MQL5 Assistent für Dummies" beschrieben. Die allgemeine Idee zur Erstellung eines Handelssignalmoduls wurde im Artikel "Elementare Handelssysteme unter Verwendung von Semaphorindikatoren" beschrieben.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1. Handelsbeispiele am Chart
Testergebnisse für 2014 2011 für NZDUSD H4:
Abb.2. Chart mit Testergebnissen
Hinweis:
Der mit dem MQL5 Assistenten generierte Expert Advisor wählt die Momente für das Öffnen und Schließen von Positionen basierend auf den Ergebnissen der "Abstimmung" der Handelssignale die während der Expert Advisor Erstellung hinzugefügt wurden. Das Haupt Handelssignalmodul (das alle hinzugefügten enthält) nimmt ebenfalls in der "Abstimmung" teil, aber seine LongCondition() und ShortCondition() Methoden geben immer 0 zurück.
Da die Glättung durch die Anzahl der vorliegenden Module (grundlegendes + 1 zusätzliches Modul) während der "Stimmen" Berechnung durchgeführt wird, sollten in Anbetracht dieser Tatsache Schwellenwerte angegeben werden. Daher müssen die Signal_ThresholdOpen und Signal_ThresholdClose Werte auf 40=(0+80)/2 und 20=(0+40)/2, gesetzt werden bzw. nach der Erstellung des Codice Expert Advisor MQL5 Assistenten festgelegt werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/830
Handelssignalmodul für den MQL5 Assistenten. In dem Augenblick, in dem eine von Candles_Smoothed gebildete Kerze ihre Farbe ändert, ist ein Markteinstieg angezeigt.Handelssignalmodul basierend auf dem BykovTrend Indikator
Handelssignalmodul für den MQL5 Assistenten. Farbige Pfeile des BykovTrend Indikators dienen als Signale für den Markteinstieg.
Handelssignalmodul für den MQL5 Assistenten. In dem Augenblick, in dem eine von FiboCandles gebildete Kerze ihre Farbe ändert, ist ein Markteinstieg angezeigt.Handelssignalmodul basierend auf dem Go Indikator
Handelssignalmodul für den MQL5 Assistenten. Die farbigen Pfeile des Go Indikators dienen als Markteinstiegssignale.