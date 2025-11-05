CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

Breakout Strategy with Prop Firm Helper Functions - sistema esperto per MetaTrader 5

Anh Quan Duong
Ciao a tutti,

Questo è un aggiornamento della"Simple Yet Effective Breakout Strategy". In questo codice, ho aggiunto alcune funzioni di aiuto per le sfide di prop firm.

In generale, per superare una sfida prop firm, è necessario soddisfare tre criteri principali:

  • Obiettivo di profitto
  • Non violare la perdita massima giornaliera
  • Non violare la perdita massima

In questo codice ho incluso due funzioni che controllano il "profitto target" e la "perdita massima giornaliera quasi violata" per uscire automaticamente da tutte le posizioni e cancellare tutti gli ordini pendenti. Per quanto riguarda la "perdita massima", dipende dalla vostra strategia e dalla gestione del rischio, quindi non sarà menzionata in questo script MQL5.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzioni di aiuto alla società di distribuzione|
//+------------------------------------------------------------------+

// Cancellare tutti gli ordini pendenti e uscire da tutte le posizioni
void ClearAll(string message)
{
   Comment(message);
   for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
   {
      ulong orderTicket = OrderGetTicket(i);
      if (OrderSelect(orderTicket)) 
      {
         trade.OrderDelete(orderTicket);
      }
   }

   for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--)
   {
      ulong posTicket = PositionGetTicket(i);
      trade.PositionClose(posTicket);
   }
}

// Verificare se è stato raggiunto l'obiettivo di profitto
bool isPassed()
{
   return AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) > PASS_CRITERIA;
}

// Verifica se stiamo per violare la perdita massima giornaliera
bool isDailyLimit()
{
   MqlDateTime date_time;
   TimeToStruct(TimeCurrent(), date_time);
   int current_day = date_time.day, current_month = date_time.mon, current_year = date_time.year;
   
   // Saldo corrente
   double current_balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
   
   // Ottenere le operazioni chiuse di oggi PL
   HistorySelect(0, TimeCurrent());
   int orders = HistoryDealsTotal();
   
   double PL = 0.0;
   for (int i = orders - 1; i >= 0; i--)
   {
      ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(ticket==0)
      {
         Print("HistoryDealGetTicket failed, no trade history");
         break;
      }
      double profit = HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT);
      if (profit != 0)
      {
         // Ottenere il datetime dell'accordo
         MqlDateTime deal_time;
         TimeToStruct(HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TIME), deal_time);
         // Controllare l'ora dell'accordo
         if (deal_time.day == current_day && deal_time.mon == current_month && deal_time.year == current_year)
         {
            PL += profit;
         }
         else
            break;
      }
   }
   double starting_balance = current_balance - PL;
   double current_equity   = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
   return current_equity < starting_balance - DAILY_LOSS_LIMIT;
}

I parametri da specificare sono:

input string dd = "-------------PROP FIRM CHALLENGE-----------------";
input bool   isChallenge = false;
input double PASS_CRITERIA = 110100.;
input double DAILY_LOSS_LIMIT = 4500.;

Spero che troviate dei valori in questo script.


