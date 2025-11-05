Ciao a tutti,

Questo è un aggiornamento della"Simple Yet Effective Breakout Strategy". In questo codice, ho aggiunto alcune funzioni di aiuto per le sfide di prop firm.

In generale, per superare una sfida prop firm, è necessario soddisfare tre criteri principali:

Obiettivo di profitto

Non violare la perdita massima giornaliera

Non violare la perdita massima

In questo codice ho incluso due funzioni che controllano il "profitto target" e la "perdita massima giornaliera quasi violata" per uscire automaticamente da tutte le posizioni e cancellare tutti gli ordini pendenti. Per quanto riguarda la "perdita massima", dipende dalla vostra strategia e dalla gestione del rischio, quindi non sarà menzionata in questo script MQL5.

void ClearAll( string message) { Comment (message); for ( int i = OrdersTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong orderTicket = OrderGetTicket (i); if ( OrderSelect (orderTicket)) { trade.OrderDelete(orderTicket); } } for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong posTicket = PositionGetTicket (i); trade.PositionClose(posTicket); } } bool isPassed() { return AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ) > PASS_CRITERIA; } bool isDailyLimit() { MqlDateTime date_time; TimeToStruct ( TimeCurrent (), date_time); int current_day = date_time.day, current_month = date_time.mon, current_year = date_time.year; double current_balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int orders = HistoryDealsTotal (); double PL = 0.0 ; for ( int i = orders - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); if (ticket== 0 ) { Print ( "HistoryDealGetTicket failed, no trade history" ); break ; } double profit = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); if (profit != 0 ) { MqlDateTime deal_time; TimeToStruct ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ), deal_time); if (deal_time.day == current_day && deal_time.mon == current_month && deal_time.year == current_year) { PL += profit; } else break ; } } double starting_balance = current_balance - PL; double current_equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); return current_equity < starting_balance - DAILY_LOSS_LIMIT; }

I parametri da specificare sono:

input string dd = "-------------PROP FIRM CHALLENGE-----------------" ; input bool isChallenge = false ; input double PASS_CRITERIA = 110100 .; input double DAILY_LOSS_LIMIT = 4500 .;

Spero che troviate dei valori in questo script.

