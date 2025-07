LA CRESCITA ECONOMICA DEGLI STATI UNITI NEL 3° TRIMESTRE È RIVEDUTA AL 5,2%

L’economia statunitense è cresciuta più velocemente di quanto inizialmente previsto nel terzo trimestre, ma da allora lo slancio sembra essersi raffreddato poiché i maggiori costi di finanziamento stanno frenando le assunzioni e la spesa.

Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti è aumentato ad un tasso annualizzato del 5,2% nell'ultimo trimestre, rivisto al rialzo rispetto al ritmo del 4,9% precedentemente riportato, ha affermato il Dipartimento del Commercio nella sua seconda stima del PIL del terzo trimestre. . Questo è stato il ritmo di espansione più rapido dal quarto trimestre del 2021.

Gli economisti intervistati da Reuters si aspettavano che la crescita del PIL venisse rivista al rialzo ad un tasso del 5,0%.

LEGGI ANCHE

L’economia è cresciuta ad un ritmo del 2,1% nel trimestre aprile-giugno e si sta espandendo ad un ritmo ben superiore a quello che i funzionari della Federal Reserve considerano un tasso di crescita non inflazionistico di circa l’1,8%.

La revisione al rialzo della crescita dell'ultimo trimestre riflette i miglioramenti negli investimenti delle imprese e nella spesa pubblica statale e locale. Anche gli investimenti residenziali sono stati rivisti al rialzo, così come gli investimenti nelle scorte private.

Tuttavia, la crescita della spesa al consumo, che rappresenta oltre i due terzi dell’attività economica statunitense, è stata rivista al ribasso ad un tasso ancora solido del 3,6%. In precedenza si stimava un tasso del 4,0%.





REALIZZARE PROFITTI SUL MERCATO AZIONARIO









La spesa dei consumatori sembra essersi notevolmente raffreddata all'inizio del quarto trimestre e le vendite al dettaglio sono diminuite in ottobre per la prima volta in sette mesi. Anche il mercato del lavoro si sta raffreddando e la crescita dell’occupazione ha rallentato il mese scorso, con il tasso di disoccupazione in aumento al 3,9%, il massimo degli ultimi due anni.

Il rallentamento della domanda ha alimentato l’ottimismo sul fatto che difficilmente la Federal Reserve alzerà nuovamente i tassi di interesse in questo ciclo, con i mercati finanziari che prevedono addirittura un taglio a metà del 2024.

Da marzo 2022, la banca centrale statunitense ha aumentato il tasso di interesse di riferimento di 5,25 punti percentuali, portandolo all’attuale intervallo compreso tra il 5,25% e il 5,50%.