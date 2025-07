🔥 Swing Master EA — Dimentica le perdite, accendi la modalità profitto! 🔥

Algoritmo preciso come un orologio svizzero. Dentro trovi una strategia raffinata, basata su RSI, medie mobili, Bande di Bollinger e un indicatore Swing proprietario. Entra prima che il mercato si muova , esce prima che la massa capisca cosa sta succedendo .

15 coppie valutarie, un solo sistema. AUDCAD, EURUSD, GBPUSD e molte altre. Un portafoglio diversificato e bilanciato , come i professionisti.

Drawdown minimo, controllo massimo. Niente più paura ad aprire il terminale al mattino. Swing Master mantiene la tua equity curve fluida come una supercar su pista asciutta .

Perfetto per retail e prop trader. Nessun bisogno di server ultraveloce o ping da 1ms. Questo EA lavora nei mercati reali, non in laboratorio.