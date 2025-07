LA BANCA CENTRALE CINESE RILASCIA MISURE PER RAFFORZARE L'ECONOMIA

“Dopo un debole sviluppo economico Osservato nella prima metà del 2023, l’economia tedesca ha iniziato la seconda metà dell’anno con un leggero calo della performance”, ha affermato Ruth Brand, presidente dell’ufficio statistico.

Quest'anno la Germania è stata tra le economie più deboli d'Europa alti costi energetici, ordini globali deboli e tassi di interesse più elevati hanno colpito il Paese.

Nel secondo trimestre l'economia tedesca è cresciuta dello 0,1%, dopo aver registrato stagnante nei primi tre mesi dell'anno.

Il prodotto interno lordo (PIL) rettificato si è contratto dello 0,4% su base annua nel terzo trimestre.

La spesa dei consumatori privati, che rappresenta circa due terzi del PIL, è stata inferiore dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, ha affermato l'ufficio statistico. La spesa pubblica per i consumi è aumentata dello 0,2% per la prima volta in più di un anno, ha aggiunto.