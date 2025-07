PANORAMICA DELL'ECONOMIA MONDIALE

Questo testo porta dati e analisi dall'economia globale, dagli Stati Uniti, dall'Europa – divisa in Area Euro e Regno Unito -, dalla Cina e da tre Paesi dell'America Latina: Argentina, Cile e Messico.

In generale, nel 2023 si è registrata una crescita maggiore del previsto, i mercati del lavoro hanno continuato a mostrare un riscaldamento, con bassi tassi di disoccupazione, e l’inflazione è scesa, ma rimane elevata, in un contesto di aumento dei tassi di interesse di base da parte delle banche centrali, che ora indicano che dovrebbero rimanere in alto più a lungo.





I deficit fiscali e i debiti pubblici sono a livelli superiori a quelli pre-pandemia, e i costi del servizio del debito in percentuale del PIL sono elevati, come per i paesi in via di sviluppo, o dovrebbero aumentare, come nelle economie avanzate e a reddito medio.







(INFLAZIONE MONDIALE)

NOTA: CALCOLATO DA BLOOMBERG SULLA BASE DELL'INFLAZIONE ACCUMULATA IN DODICI MESI PER DIVERSI PAESI, COPERTURA DEL 98% DELL'ECONOMIA GLOBALE.









La crescita del prossimo anno dovrebbe essere simile a quella di quest’anno, in termini globali, e potrebbe beneficiare della prospettiva dell’inizio dell’allentamento delle politiche monetarie. Esistono tuttavia dei rischi, come la già citata fragilità fiscale, il ritardo nella ripresa del settore e rischi geopolitici. Ogni regione o paese, naturalmente, ha le sue peculiarità, approfondite nelle sottosezioni ad esse dedicate.











PMI GLOBALE LINEA BLU: SERVIZI - LINEA VERDE: COMPOSITA - LINEA GRIGIA: PRODUZIONE