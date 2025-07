IL PRESIDENTE DELLA CINA BC CHIEDE RIFORME PER RIDURRE LA DIPENDENZA DELL'ECONOMIA DA INFRASTRUTTURE E SETTORE IMMOBILIA

Pan Gongsheng ha rafforzato il suo impegno a sostegno dell’economia e ha affermato che la politica monetaria rimarrà espansiva

Il presidente della banca centrale cinese ha dichiarato martedì (28) che la politica monetaria rimarrà espansiva per sostenere l'economia in questo momento.

Inoltre, Pan Gongsheng ha rafforzato la necessità di riforme strutturali nel tempo per ridurre la dipendenza dalle infrastrutture e dal settore immobiliare per la crescita.

Il funzionario ha affermato in una conferenza a Hong Kong che lo slancio economico degli ultimi mesi suggerisce che la Cina raggiungerà il suo obiettivo di crescita per il 2023. di circa il 5%.

"Sono fiducioso che la Cina avrà una crescita sana e sostenibile nel 2024 e oltre", ha aggiunto.





Pan ha affermato di aspettarsi un aumento dell'inflazione al consumo nei prossimi mesi Il calo dei prezzi dei prodotti alimentari, in particolare della carne di maiale, non sarà duraturo.





I prezzi al consumo in Cina sono scesi in ottobre come indicatori della domanda interna indicando una debolezza non si vedevano dai tempi della pandemia, mentre la deflazione alle porte delle fabbriche si è aggravata.





Il governo ha lanciato un serie di misure quest’anno per sostenere la ripresa economica post-pandemia, colpita da a crisi del settore immobiliare cinese, rischi di debito pubblico locale, crescita globale lenta e tensioni geopolitiche.





A ottobre, la Cina ha rivelato un piano per emettere 1.000 miliardi di yuan (circa 690 miliardi di reais) in titoli di Stato prima della fine dell’anno, portando l’obiettivo di deficit di bilancio per il 2023 al 3,8% del prodotto interno lordo (PIL). ), rispetto al 3% originario.





Negli ultimi mesi la banca centrale ha anche attuato modesti tagli dei tassi di interesse e ha pompato più denaro nell’economia. impegnandosi a mantenere il sostegno.





"In futuro, la Banca popolare cinese continuerà a mantenere la sua politica monetaria espansiva per sostenere l'economia", ha affermato Pan.