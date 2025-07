AI? What's the PRANK ?

Saluti !

Oggi mi è stato nuovamente chiesto quali siano i principi di intelligenza artificiale che molte persone utilizzano nel loro software MQL.

Su richiesta dei miei utenti, ho deciso di scrivere un breve articolo su questo argomento.





Sono molteplici le ragioni per cui sempre più sistemi MQL hanno iniziato ad acquisire la caratteristica di essere realizzati con intelligenza artificiale o presumibilmente di avere l'intelligenza artificiale integrata.





La domanda è: sei pronto ad affidare la gestione della tua auto all'intelligenza artificiale?





Ovviamente no !

Siamo onesti, alcuni intelletti piuttosto vivaci (persone viventi) non riescono ancora a farcela!

Beh, quasi un po'... Solo un pochino





Il problema principale di qualsiasi intelligenza artificiale è la formazione e le risorse necessarie.

Nella vita reale, per addestrare una simile rete di neuroni artificiali sarebbe necessario un supercomputer.

Ci vogliono dai 2 ai 5 anni per capirlo, solo per andare a fare la cacca da soli =D





Durante questo periodo, qualsiasi mercato sarà cambiato da tempo e dovremo sottoporci NUOVAMENTE alla formazione.

Ovviamente dici che possiamo usare l'intelligenza artificiale già pronta, ChatGPT / OpenAI / DeekPik Cerca in profondità

Ma come addestrarlo correttamente? Basta fargli guardare il mercato e inventare il comportamento delle transazioni?

Questa è una totale assurdità e ti costerà molto, molto cara.

Pertanto, solitamente all'interno di qualsiasi sistema esiste un algoritmo primitivo basato su indicatori.

Successivamente, aggiungiamo la parola AI (OpenAI) alla descrizione del sistema e creiamo la possibilità di scrivere messaggi con ChatGPT, ad esempio

Sono solo involucri di caramelle e belle confezioni, niente di più.





Tali sistemi esistono, ma sono molto costosi e vengono costantemente addestrati, il che richiede un'enorme quantità di risorse.

Ma anche loro commettono errori e gaffe enormi.

Quindi non fatevi ingannare in nessun caso, è estremamente difficile da creare, soprattutto su MQL.





C'è anche una seconda ragione per tali sistemi. Questa è l'eccessiva sovra-ottimizzazione.

Quando si ottengono risultati troppo perfetti durante i test di intelligenza artificiale.

In genere, tali sistemi ricordano semplicemente i migliori punti di ingresso e di uscita dal mercato.

Si tratta di una vera e propria scatola nera in cui non sarà possibile gestire il sistema né ottimizzare altre coppie di valute.





Sono sempre stato contrario alle scatole nere, è molto pericoloso acquistare tali sistemi.

Domani potrebbero semplicemente smettere di funzionare e non potrai farci nulla.

Casi simili sono numerosi in MQL5.





Ecco perché NON utilizziamo MAI l'intelligenza artificiale o la scatola nera.

Nessuna IA + Nessuna scatola nera + Nessuna Martingala

Solo parametri aperti, solo algoritmo chiaro di lavoro e comportamento del codice.





Non consentiamo inoltre OLTRE ottimizzazione sul mercato.



Si tratta di una continuazione del trading, quindi le nostre impostazioni non sono perfette.

Queste impostazioni potrebbero sempre essere migliori per l'anno in corso, ma in questo caso si tratterebbe già di un'ottimizzazione SUPERIORE.

È come camminare sul bordo di un dirupo: sì, lì il vento soffia più forte, ma è sempre così facile e semplice cadere.





Pertanto, l'intelligenza artificiale presenta sempre un'elevata sovra-ottimizzazione del mercato.

Quindi potrebbe funzionare per un po', poi il mercato cambierà leggermente e l'intera scatola nera dell'intelligenza artificiale dovrà essere riqualificata.





Grazie per aver letto questo articolo fino alla fine, spero che non sia stato noioso!