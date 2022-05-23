Stoploss Fisso sulla PriceAction o RSI Fisso (StopLoss Intelligente)

Introduzione

La ricerca di un Santo Graal nel trading mi ha portato a questo studio. Lo stop loss è lo strumento più importante nel trading quando si tratta di gestione del denaro. La gestione del denaro è uno dei diversi modi in cui un trader può fare soldi sul mercato ed essere costante nel lungo periodo. Come affermato in precedenza, la gestione del denaro è fortemente associata allo stop loss e al rapporto rischio-rendimento. Il rapporto 1:1.5R (Rischio:Rendimento) tende ad avere una percentuale di vincita più elevata rispetto ad altri rapporti di Rischio:Rendimento, ma il rapporto 1:>1.9R (Rischio:Rendimento) tende a essere più redditizio e mantiene un trader con un profitto costante per un lungo periodo di tempo (Santo Graal). Questa strategia di trading 'Santo Graal' ha un lato negativo. In una situazione ideale, fare trading con 1:>1.9R(Rischio:Rendimento) sarà redditizio se, su 10 operazioni (1 pip ciascuna), 6 operazioni sono state perdenti (6 pip) e 4 operazioni sono state vincenti (8 pip). Ciò significa che siamo in profitto di 2 pip. Nell'applicazione nella vita reale, potrebbe non essere tutto vero. Un fattore importante che contribuisce a questo è un termine noto come 'Caccia allo Stop-Loss'. La Caccia allo Stop-Loss si realizza quando un'operazione raggiunge il tuo stop-loss per raccogliere la liquidità, quindi si muove nella direzione prevista. La Caccia allo Stop-Loss è un problema importante nel trading e nella gestione del denaro. Ha anche un effetto psicologico sui trader (per lo più sui nuovi trader).

Fig 1.1. Caccia agli stop loss

La caccia allo stop loss è principalmente associata a uno stop loss fisso o trailing sull'azione dei prezzi o sul grafico a candele. Se non ci sono stop loss sul grafico dell'azione dei prezzi, non ci sarà alcuna caccia allo stop loss. Ma l'assenza dello stop loss corrisponde alla probabilità di far saltare il tuo conto di trading (che è uguale a uno (1)).





RSI Stop-loss

L'oscillatore RSI è una replica del grafico linea dell'azione del prezzo tracciato su un range che va da 100 a 0





Fig 1.2. RSI e Ggrafico Linea

Se l'indicatore RSI e il grafico linea sono molto simili, l'utilizzo dell'indicatore RSI come stop loss intelligente potrebbe ridurre il rischio di caccia agli stop loss.

Scopo:



Il mio scopo qui è verificare se l'uso dello stop-loss basato sull'RSI potrebbe essere in grado di ridurre il rischio di caccia allo stop-loss e soprattutto essere redditizio nel lungo periodo.

Obbiettivo:



Verranno confrontate due strategie uguali: una con stop-loss impostato sulla price action e l'altra con stop-loss impostato sull'indicatore RSI.











Strategia e Codice

Stop-Loss classico sul grafico dell'azione dei prezzi



Per il primo EA con stop loss fisso sull'azione dei prezzi. Di seguito sono riportati i requisiti per la strategia

Parametri Descrizione Indicatore Usato MACD (12,26,9) Indicatore Usato Media Mobile (200) Indicatore Usato Media Mobile (50) Indicatore Usato ATR (5) Time Frame 1 min Entrata in Acquisto Se la media mobile (50) è al di sopra della media mobile (200) e la linea MACD è maggiore della linea del segnale quando sia la linea MACD che la linea del segnale sono inferiori a zero Entrata in Vendita Se la media mobile (50) è inferiore alla media mobile (200) e la linea MACD è inferiore alla linea del segnale quando sia la linea MACD che la linea del segnale sono superiori a zero Uscita Take profit e Stop-loss (1:2R). Lo stop-loss nel setup di acquisto è posizionato sotto la più bassa di venti (20) candele precedenti dopo l'ingresso meno il valore dell'ATR (5) E lo stop-loss per la condizione di vendita è il massimo di venti (20) candele precedenti dopo l'ingresso più il valore ATR (5)





La rappresentazione grafica è mostrata di seguito.





Fig 2.1 Entrata in Acquisto









Fig 2.2 Entrata in Vendita

Codice

La prima parte del codice riguarda principalmente la dichiarazione delle variabili e i dati di input. Tutte le variabili del gestore dell'indicatore sono state dichiarate qui.



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include<Trade\Trade.mqh> CTrade trade; int MATrend; int MADirection; int MACD; int ATR; input int afi; input double risk = 0.02 ; input int atrValue = 20 ; input int ai; input int movAvgTrend = 200 ; input int movAvgDirection = 50 ; input int i; input int fast = 12 ; input int slow = 26 ; input int signal = 9 ;

Altre variabili dichiarate



double pipValue = 0.0 ; double Balance;

Le variabili sono state assegnate a ogni handler nella funzione init()

int OnInit () { MATrend = iMA ( _Symbol , _Period ,movAvgTrend, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); MADirection = iMA ( _Symbol , _Period ,movAvgDirection, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MACD = iMACD ( _Symbol , _Period ,fast,slow,signal, PRICE_CLOSE ); ATR = iATR ( _Symbol , _Period ,atrValue); point= _Point ; double Digits = _Digits ; if (( _Digits == 3 ) || ( _Digits == 5 )) { point*= 10 ; } return ( INIT_SUCCEEDED ); }



Il codice in base al quale viene eseguita la strategia è mostrato di seguito

void Strategy() { MqlRates priceAction[]; ArraySetAsSeries (priceAction, true ); int priceData = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 200 ,priceAction); double maTrend[]; ArraySetAsSeries (maTrend, true ); CopyBuffer (MATrend, 0 , 0 , 200 ,maTrend); double madirection[]; ArraySetAsSeries (madirection, true ); CopyBuffer (MADirection, 0 , 0 , 200 ,madirection); double macd[]; ArraySetAsSeries (macd, true ); CopyBuffer (MACD, 0 , 0 , 200 ,macd); double macds[]; ArraySetAsSeries (macds, true ); CopyBuffer (MACD, 1 , 0 , 200 ,macds); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); if (madirection[ 1 ]>maTrend[ 1 ]) { bool macd_bZero = macds[ 1 ]< 0 &&macd[ 1 ]< 0 ; bool macd_cross = macd[ 1 ]>macds[ 1 ]; if (macd_bZero && macd_cross) { buyTrade = true ; } } else if (madirection[ 1 ]<maTrend[ 1 ]) { bool macd_bZero = macds[ 1 ]> 0 &&macd[ 1 ]> 0 ;; bool macd_cross = macd[ 1 ]<macds[ 1 ]; if (macd_bZero && macd_cross) { sellTrade = true ; } } if (buyTrade && sellTrade) { buyTrade = false ; sellTrade = false ; return ; } if (buyTrade) { buyTrade = false ; sellTrade = false ; Buy(Ask); } else if (sellTrade) { buyTrade = false ; sellTrade = false ; Sell(Bid); } }

Entrata(Acquisto e Vendita)

void Buy( double Ask) { double atr[]; ArraySetAsSeries (atr, true ); //This array is use to store all ATR value to the last closed bar CopyBuffer (ATR, 0 , 0 , 200 ,atr); // This method copy the buffer value of the ATR indicator into the array (200 buffered data) theLotsize = NormalizeDouble ((Balance*risk)/(( MathAbs (Ask-((stoplossforBuy( 20 )-atr[ 1 ])))* 100 )*pipValue), 2 ); // This Calculate the lotsize using the % to risk trade.Buy(theLotsize, _Symbol ,Ask,(stoplossforBuy( 20 )-atr[ 1 ]),Ask+( 2 * MathAbs (Ask-((stoplossforBuy( 20 )-atr[ 1 ])))), NULL ); //Buy Entry with zero stoploss && take profit is twice the distance between the entry and the lowest candle } void Sell( double Bid) { double atr[]; ArraySetAsSeries (atr, true ); //This array is use to store all ATR value to the last closed bar CopyBuffer (ATR, 0 , 0 , 200 ,atr); // This method copy the buffer value of the ATR indicator into the array (200 buffered data) theLotsize = NormalizeDouble ((Balance*risk)/(( MathAbs (Bid-((stoplossforSell( 20 )+atr[ 1 ])))* 100 )*pipValue), 2 ); // This Calculate the lotsize using the % to risk trade.Sell(theLotsize, _Symbol ,Bid,(stoplossforSell( 20 )+atr[ 1 ]),Bid-( 2 * MathAbs (((stoplossforSell( 20 )+atr[ 1 ]))-Bid)), NULL ); //Sell Entry with zero stoploss && take profit is twice the distance between the entry and the highest candle }

Dai codici sopra abbiamo chiamato due metodi che sono lo stoplossforSell(int num) e lo stoplossforBuy(int num). Questi due metodi sono pensati specificamente per identificare la candela più alta e quella più bassa del numero assegnato rispettivamente dopo l'attivazione dell'entrata. Ad esempio, stoplossforSell(20) restituisce la candela più alta tra le 20 candele precedenti prima dell'ingresso.

double stoplossforBuy( int numcandle) { int LowestCandle; double low[]; ArraySetAsSeries (low, true ); CopyLow ( _Symbol , _Period , 0 ,numcandle,low); LowestCandle = ArrayMinimum (low, 0 ,numcandle); MqlRates PriceInfo[]; ArraySetAsSeries (PriceInfo, true ); int Data = CopyRates ( Symbol (), Period (), 0 , Bars ( Symbol (), Period ()),PriceInfo); return PriceInfo[LowestCandle].low; } double stoplossforSell( int numcandle) { int HighestCandle; double High[]; ArraySetAsSeries (High, true ); CopyHigh ( _Symbol , _Period , 0 ,numcandle,High); HighestCandle = ArrayMaximum (High, 0 ,numcandle); MqlRates PriceInformation[]; ArraySetAsSeries (PriceInformation, true ); int Data = CopyRates ( Symbol (), Period (), 0 , Bars ( Symbol (), Period ()),PriceInformation); return PriceInformation[HighestCandle].high; }

Questo EA entra in un trade alla volta controllando se c'è un trade aperto o meno. Se non ci sono trade aperti, viene richiamato il metodo della strategia.

void OnTick () { pipValue = (((( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ))*point)/( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE )))); Balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); if ( PositionsTotal ()== 0 ) { Strategy(); } }

Per il Secondo EA con stop loss fisso sull'indicatore RSI. Di seguito sono riportati i requisiti per la strategia.

Parametri Descrizione Indicatore Usato MACD (12,26,9) Indicatore Usato Media Mobile (200) Indicatore Usato Media Mobile (50) Indicatore Usato ATR (5) Time Frame 1 min Entrata in Acquisto Se la media mobile (50) è al di sopra della media mobile (200) e la linea MACD è maggiore della linea del segnale quando sia la linea MACD che la linea del segnale sono inferiori a zero Entrata in Vendita Se la media mobile (50) è inferiore alla media mobile (200) e la linea MACD è inferiore alla linea del segnale quando sia la linea MACD che la linea del segnale sono superiori a zero Uscita Take profit. Lo stop-loss per il setup di acquisto è il valore più basso di venti (10) RSI dopo l'entrata E lo stop loss per la condizione di vendita è il valore più alto di venti (10) RSI dopo l'entrata Se l'RSI incrocia l'RSI più alto o più basso, l'operazione viene chiusa.





La linea viene tracciata sullo Stop loss sull'RSI per una facile visualizzazione





Fig 2.3. Operazione d'acquisto con stop-loss sull'RSI

L'operazione si chiude quando il valore RSI corrente è inferiore alla linea Stop-loss nella finestra RSI.





Fig 2.4. Operazione di vendita con stop-loss sull'RSI

L'operazione si chiude quando il valore RSI corrente è maggiore della linea Stop-loss nella finestra RSI.



Codice

La prima parte del codice riguarda principalmente la dichiarazione di variabili e i dati di input. Simile al primo indicatore con poche aggiunte mostrate di seguito

int RSI; input int rsi = 5 ; double lowestrsiValue = 100 ; double highestrsiValue = 0.0 ;

Allo stesso modo, anche il metodo onint() è simile con poche aggiunte come mostrato di seguito

int OnInit () { RSI = iRSI ( _Symbol , _Period ,rsi, PRICE_CLOSE ); }



Il codice per la strategia è lo stesso di cui sopra. Ma l'ingresso sia per l'acquisto che per la vendita non contiene stop loss perché utilizzeremo il livello RSI come stop loss. Di seguito il codice per le voci

void Buy( double Ask) { double atr[]; ArraySetAsSeries (atr, true ); CopyBuffer (ATR, 0 , 0 , 200 ,atr); theLotsize = NormalizeDouble ((Balance*risk)/(( MathAbs (Ask-((stoplossforBuy( 20 )-atr[ 1 ])))* 100 )*pipValue), 2 ); ObjectCreate ( 0 , "sl" , OBJ_HLINE , 3 , 0 ,lowestRSI( 10 )); trade.Buy(theLotsize, _Symbol ,Ask, 0 ,Ask+( 2 * MathAbs (Ask-((stoplossforBuy( 20 )-atr[ 1 ])))), NULL ); Print ( "SL" ,lowestRSI( 10 )); } void Sell( double Bid) { double atr[]; ArraySetAsSeries (atr, true ); CopyBuffer (ATR, 0 , 0 , 200 ,atr); theLotsize = NormalizeDouble ((Balance*risk)/(( MathAbs (Bid-((stoplossforSell( 20 )+atr[ 1 ])))* 100 )*pipValue), 2 ); ObjectCreate ( 0 , "sl" , OBJ_HLINE , 3 , 0 ,highestRSI( 10 )); trade.Sell(theLotsize, _Symbol ,Bid, 0 ,Bid-( 2 * MathAbs (((stoplossforSell( 20 )+atr[ 1 ]))-Bid)), NULL ); Print ( "SL" ,highestRSI( 10 )); }





La parte finale del codice che è diversa dall'EA di cui sopra comprende i metodi che ottengono i valori più bassi e più alti dell'RSI. Viene richiamato dal metodo di entrata di cui sopra e utilizza i dati per tracciare una linea nel punto dell'RSI più basso o più alto.

Nota: la linea tracciata viene eliminata nel metodo della strategia quando non vi è alcuna posizione aperta.



double lowestRSI( int count) { double thersi[]; ArraySetAsSeries (thersi, true ); CopyBuffer (RSI, 0 , 0 , 200 ,thersi); for ( int i = 0 ; i<count;i++) { if (thersi[i]<lowestrsiValue) { lowestrsiValue = thersi[i]; } } return lowestrsiValue; } double highestRSI( int count) { double thersi[]; ArraySetAsSeries (thersi, true ); CopyBuffer (RSI, 0 , 0 , 200 ,thersi); for ( int i = 0 ; i<count;i++) { if (thersi[i]>highestrsiValue) { highestrsiValue = thersi[i]; } } return highestrsiValue; }

####

Ora che gli EA sono impostati e rispettati, possiamo procedere al test di entrambi gli EA per il risultato richiesto.







Test e Resultati

Test Caccia agli Stop-Loss



Nella sezione sarà presente il test e il risultato ottenuto dalla simulazione. Il primo test da effettuare è determinare se l'RSI STOP-LOSS EA è in grado di RIDURRE il problema della caccia allo stop loss durante il trading. Sarà paragonato al CLASSIC STOP-LOSS EA.

I test vengono eseguiti su timeframe M1.



RSI STOP-LOSS EA DATI DI ENTRATA

Expert: MACD_Smart_Stoploss Simbolo: Volatility 10 Index Periodo: M1 (2021.07.01 - 2021.07.15) Input: afi=0 risk=0.05 atrValue=20 rsi=14 ai=0 movAvgTrend=200 movAvgDirection=50 i=0 fast=12 slow=26 signal=9

Broker: Deriv Limited Valuta: USD Deposito Iniziale: 500.00 Leva: 1:500





CLASSIC STOP-LOSS EA ENTRY DATA

Expert: MACD_Cross_Stoploss Simbolo: Volatility 10 Index Periodo: M1 (2021.07.01 - 2021.07.15) Input: afi=0 risk=0.05 atrValue=5 ai=0 movAvgTrend=200 movAvgDirection=50 i=0 fast=12 slow=26 signal=9



risk reward=1:2 Broker: Deriv Limited Valuta: USD Deposito Iniziale: 500.00 Leva: 1:50



RISULTATI



Di seguito verrà visualizzata la rappresentazione grafica delle operazioni effettuate da entrambi gli EA. Sono stati presi in totale 3 esempi di trade da ciascuno.









Fig 3.1. Esempio 1 from RSI STOP-LOSS EA











Fig 3.1a. Esempio 1 da CLASSIC STOP-LOSS EA







Fig 3.2. Esempio 2 da RSI STOP-LOSS EA

Fig 3.2a. Esempio 2 da CLASSIC STOP-LOSS EA



Fig 3.3. Esempio 3 da RSI STOP-LOSS EA

Fig 3.3a. Esempio 3 da CLASSIC STOP-LOSS EA







Dal confronto di cui sopra, si può osservare che l'RSI STOP-LOSS EA ha fatto un ottimo lavoro evitando di essere braccato dal mercato rispetto al classico Stop-Loss impostato sul grafico di azione del prezzo.





Test di redditività



Ora è il momento di porre la grande domanda 'È redditizio?'. Poiché l'EA RSI STOP-LOSS ha fatto un ottimo lavoro nell'evitare la caccia allo stop loss, deve essere redditizio e avere anche un tasso di vincita più elevato perché pochi stop loss verrebbero attivati rispetto al metodo classico dello stop loss. Logicamente questo potrebbe essere vero. Ma per dimostrare questa teoria deve essere condotto un test.

Dati simili del test di cui sopra dovrebbero essere utilizzati per entrambi i test. Un back-test su entrambi gli EA di oltre 100 operazioni dovrebbe essere effettuato su un periodo di tempo M1. Di seguito i risultati.





RISULTATI RSI STOP-LOSS EA

Risultati Qualità dello Storico: 100% Barre: 20160 Tick: 603385 Simboli: 1 Profitto Totale Netto: 327.71 Drawdown Assoluto del Saldo: 288.96 Drawdown Assoluto dell'Equity: 367.85 Profitto Lordo 3 525.74 Drawdown Massimale del Saldo: 483.90 (69.63%) Drawdown Massimale dell'Equity: 523.24 (71.95%) Perdita Lorda: -3 198.03 Drawdown Relativo del Saldo: 69.63% (483.90) Drawdown Relativo dell'Equity: 73.65% (369.45) Fattore di Profitto: 1.10 Payoff Atteso: 1.76 Livello del Margine: 317.21% Fattore di Recupero: 0.63 Rapporto di Sharpe: 0.08 Z-Score: 1.68 (90.70%) AHPR: 1.0070 (0.70%) Correlazione LR: 0.51 Risultato OnTester: 0 GHPR: 1.0027 (0.27%) Errore Standard LR: 134.83 Trade Totali: 186 Trade Short (won %): 94 (42.55%) Trade Long (won %): 92 (38.04%) Operazioni Totali: 372 Trade in Profitto (% of total): 75 (40.32%) Trade in Perdita (% of total): 111 (59.68%) Trade in Profitto più grande: 85.26 Trade in Perdita più grande: -264.99 Media Trade in Profitto: 47.01 Media Trade in Perdita: -28.81 Vittorie consecutive massime ($): 5 (350.60) Perdite consecutive massime ($): 6 (-255.81) Vittorie consecutive massimali (conteggio): 350.60 (5) Perdite consecutive massimali (conteggio): -413.34 (5) Media Vincite consecutive: 2 Media Perdite consecutive: 2

Fig 3.4 Linea dell'Equity per RSI Stop-loss EA



RISULTATI CLASSIC STOP-LOSS EAS



Risultati Qualità dello Storico: 100% Barre: 20160 Tick: 603385 Simboli: 1 Profitto Totale Netto: 3 672.06 Drawdown Assoluto del Saldo: 215.45 Drawdown Assoluto dell'Equity: 217.30 Profitto Lordo 10 635.21 Drawdown Massimale del Saldo: 829.54 (19.27%) Drawdown Massimale dell'Equity: 1 159.20 (25.59%) Perdita Lorda: -6 963.15 Drawdown Relativo del Saldo: 48.76% (270.82) Drawdown Relativo dell'Equity: 51.81% (303.90) Fattore di Profitto: 1.53 Payoff Atteso: 15.97 Livello del Margine: 274.21% Fattore di Recupero: 3.17 Rapporto di Sharpe: 0.16 Z-Score: -0.14 (11.13%) AHPR: 1.0120 (1.20%) Correlazione LR: 0.80 Risultato OnTester: 0 GHPR: 1.0093 (0.93%) Errore Standard LR: 545.00 Trade Totali: 230 Trade Short (won %): 107 (44.86%) Trade Long (won %): 123 (38.21%) Operazioni Totali: 460 Trade in Profitto (% of total): 95 (41.30%) Trade in Perdita (% of total): 135 (58.70%) Trade in Profitto più grande: 392.11 Trade in Perdita più grande: -219.95 Media Trade in Profitto: 111.95 Media Trade in Perdita: -51.58 Vittorie consecutive massime ($): 6 (1 134.53) Perdite consecutive massime ($): 9 (-211.43) Vittorie consecutive massimali (conteggio): 1 134.53 (6) Perdite consecutive massimali (conteggio): -809.21 (4) Media Vincite consecutive: 2 Media Perdite consecutive: 2







Fig 3.5. Equity curve for Classic Stop loss EA







Osservazione

Sebbene entrambi gli EA fossero redditizi alla fine del periodo di negoziazione, è stato osservato che il primo EA (RSI Stop-Loss EA) ha avuto meno perdite, alcune delle quali sono enormi.

Fig 3.6. Perdite della Linea dell'Equity

Queste perdite potrebbero influire sulla redditività complessiva dell'EA e anche sulla corretta gestione del denaro. D'altra parte, il classico Stop loss EA ha avuto più perdite e ha anche guadagnato più soldi alla fine del periodo di trading.







Conclusione e raccomandazione



Il Money Management è davvero il Santo Graal del trading. Dall'esperimento di cui sopra, l'EA in cui la gestione del denaro è stata completamente implementata ha ottenuto il massimo profitto con maggiori perdite. Ciò è dovuto alla costanza dei trade. Tuttavia, la definizione di uno stop loss sll'RSI non fornisce completamente la stessa consistenza per il primo EA (RSI STOP-LOSS) poiché l'importo del rischio varia.

Raccomandazione

La copertura è un modo per ridurre le perdite nel primo EA (RSI STOP-LOSS). Ciò potrebbe fornire una quantità rischio più coerente e migliorare il profitto a lungo termine.Grazie per aver letto!!!