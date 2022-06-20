Scopri come progettare un sistema di trading con le Bollinger Bands

Introduzione



Nel mondo del trading, ci sono molti strumenti e metodi che possiamo usare a nostro favore per raggiungere i nostri obiettivi di trading. Questi strumenti possono essere utilizzati in base alle condizioni del mercato o allo stato del mercato.

Uno di questi metodi è il trading con le bande. Il concetto principale delle bande di trading è quello di negoziare tra due bande comprando e vendendo per beneficiare delle bande determinate. Uno di questi strumenti è l'indicatore Bollinger Bands. Questo indicatore è uno dei più popolari o uno dei più utilizzati nel mondo dell'analisi tecnica e del trading.

In questo articolo, condividerò con te le informazioni su questo indicatore delle bande di Bollinger per migliorare la nostra comprensione di cosa sia, come lo calcoliamo e come possiamo usarlo a nostro favore. Dopodiché sarai in grado di usarlo nel tuo modo preferito, secondo la tua strategia. Successivamente, condividerò con te come possiamo progettare un sistema di trading utilizzando questo indicatore delle bande di Bollinger in modo semplice e accurato. Pertanto, tratteremo i seguenti argomenti:



Come impareremo riguardo alle Bollinger Bands, misurano la dispersione dei dati attorno alla sua media. Questo indicatore è stato creato da John Bollinger. È costruito da due bande che circondano una media mobile a 20 giorni per misurare la dispersione dei dati (prezzi) attorno alla sua media (media mobile di 20 giorni).



Può sembrare che l'indicatore delle bande di Bollinger sia uguale all'indicatore Envelopes poiché ha esso stesso due bande che circondano i prezzi. Ma questo non è vero perché la differenza tra le bande di Bollinger e le Envelopes è che l'indicatore delle bande di Bollinger non è posizionato a una percentuale fissa oltre la media mobile ma il suo calcolo consente che l'indicatore delle bande di Bollinger si espanda o si contragga in base alla deviazione standard della media mobile . Impareremo questo e altri dettagli nella sezione o nell'argomento sulla definizione delle bande di Bollinger.



Impareremo anche come utilizzare le bande di Bollinger attraverso alcune strategie delle bande di Bollinger in un modo che sia chiaro e vantaggioso per il nostro trading e questo lo vedremo sicuramente nella sezione delle Strategie con le bande di Bollinger.

Quindi passeremo alla parte più interessante di questo articolo: come utilizzare queste strategie in un sistema di trading algoritmico in modo accurato e affidabile e questo è ciò che impareremo nelle sezioni Modelli di Strategie con le Bollinger Bands e Sistemi di Progettazione di Strategie con le Bollinger Bands.





Si noti che:

Tutti i codici di questo articolo saranno scritti con MQL5 e l'esecuzione avverrà su MetaTrader 5.

Ti consiglio di scrivere ed eseguire codici da solo se vuoi esercitarti e migliorare il tuo apprendimento.

Quindi, avrai bisogno del terminale MetaTrader 5 per eseguire codici e MetaEditor di MQL5 per scrivere codici e le seguenti immagini li riguardano.

Dopo aver scaricato e installato MetaTrader 5 sul tuo dispositivo e puoi scaricarlo dal seguente link:https://www.metatrader5.com/en/download https://www.metatrader5.com/en/download www.metatrader5.com/en/download. Dopodiché troverai che la finestra di MetaTrader 5 sarà la stessa della seguente immagine:





Apertura del Metaeditor

Apertura del Metaeditor





L'immagine seguente mostra come creare un nuovo file per scrivere il codice: L'immagine seguente mostra come creare un nuovo file per scrivere il codice:

Aprire un nuovo file per scrivere un Expert Advisor Apri un nuovo file per scrivere un indicatore personalizzato Apri un nuovo file per scrivere uno script

Puoi aprire MetaEditor premendo F4 quando apri il terminale MetaTrader 5 o da Strumenti da cui possiamo scegliere MetaQuotes Language Editor. Le seguenti immagini mostrano come aprire MetaEditor per scrivere i tuoi codici da MetaTrader 5:L'immagine seguente mostra la finestra aperta di MetaEditor:

Per maggiori info potete leggere il mio precedente articolo attraverso il seguente link:https://www.mql5.com/it/articles/10293

Come mi piace dire sempre in eventi diversi, la programmazione, o la codifica, è uno strumento straordinario che ci consente di rendere la nostra vita facile e fluida con azioni accurate che vengono eseguite automaticamente. Quindi, è un obiettivo importante investire in questo tipo di campo per imparare a usarlo in modo corretto per generare obiettivi desiderati in diversi ambiti della vita.

Quando si tratta di fare trading, ho bisogno di immaginare come la vita possa essere facile e divertente quando dai le tue istruzioni al computer per fare quello che vuoi e nel momento in cui vuoi, allora il computer fa quello che vuoi esattamente senza alcuna obiezione e puoi fare qualsiasi altra cosa nella tua vita. È uno stile di vita straordinario, quindi sarà un obiettivo importante imprimere a questa codifica o programmazione il tuo interesse nel modo adatto, sia che codificherai da solo o che lascerai che qualcun altro lo faccia per te.

Disclaimer Tutto il contenuto di questo articolo è fatto solo a scopo educativo e per nient'altro. Quindi, sarai responsabile di qualsiasi azione intraprenderai in base al contenuto di questo articolo, poiché il contenuto di questo articolo non garantisce alcun tipo di risultato.

Quindi, esaminiamo le sezioni dei nostri articoli per saperne di più su questo argomento interessante e sull'indicatore.

Definizione delle bande di Bollinger



La storia dell'idea di operare fra le bande è lunga e interessante ed è utilizzata in molti modi. Il trading fra le bande si basa principalmente sulla costruzione di bande al di sopra e al di sotto di una certa misura di tendenza.



Ad esempio, possiamo utilizzare medie mobili spostate su e giù di una determinata percentuale o Envelopes. Inoltre, ci sono canali che sono due linee parallele sopra e sotto i prezzi per rilevare i punti di inversione. Ma tutti questi metodi sono fissi e non reagiscono in base ai movimenti dei prezzi. In altre parole, non si espandono né si contraggono con i movimenti dei prezzi.

Le Bollinger Bands possono farlo grazie al loro calcolo specifico. Vedremo i dettagli del calcolo dell'indicatore in questa parte.



L'immagine seguente mostra un esempio dell'indicatore Envelopes e come appare sui prezzi:

Come puoi vedere nell'immagine precedente, abbiamo due fasce che circondano i prezzi: la fascia inferiore circonda i prezzi dal basso e la fascia superiore li circonda dall'alto. Quindi, l'idea principale qui che dobbiamo sapere è che, storicamente, ci sono molti metodi basati sulle bande di trading e le più comuni erano le bande percentuali.

Ci sono anche molti sviluppi sull'idea delle bande di trading. Uno di questi sviluppi è l'indicatore delle bande di Bollinger che viene utilizzato per negoziare fra le bande. Si differenzia dai metodi precedentemente menzionati in quanto può essere ampliato e contratto poiché il suo calcolo gli consente di farlo.



L'indicatore Bollinger Bands è stato creato all'inizio degli anni '80 da John Bollinger, che è uno degli esperti più conosciuti nel campo del mercato finanziario e del trading. È un CFA ( Chartered Financial Analyst) e un CMT ( Chartered Market Technician).

L'indicatore Bollinger Bands è un popolare indicatore tecnico, misura la volatilità e può essere ampliato e contratto in base alle condizioni del mercato. Può essere utilizzato in tutti i mercati finanziari come azioni, forex... ecc.

Parliamo ora della costruzione delle Bollinger Bands:

Come quello che abbiamo menzionato prima, il concetto di trading band è di iniziare con una certa misura di tendenza centrale. Quindi costruiamo bande al di sopra e al di sotto di questa misura. Per l'indicatore Bollinger Bands, la misura della tendenza centrale è la media mobile semplice e l'intervallo è determinato da una misura della volatilità di una deviazione standard mobile.

L'indicatore delle bande di Bollinger:

Misura la dispersione dei dati intorno alla sua media (media mobile).

È un indicatore di volatilità.

La differenza tra le bande di Bollinger e le Envelopes o qualsiasi metodo delle bande di trading percentuale è che hanno percentuali specifiche di media mobile al di sopra e al di sotto della media mobile, ma le bande di Bollinger sono una deviazione standard della media mobile.

Le bande si allargano automaticamente quando la volatilità aumenta e si contraggono quando la volatilità diminuisce. La loro natura dinamica ne consente l'utilizzo su diversi titoli con le impostazioni standard.



Le bande di Bollinger sono uno strumento di trading utilizzato per determinare i punti di ingresso e di uscita per un'operazione.

Le fasce sono spesso utilizzate per determinare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto.

Può essere utilizzato per identificare M-Top e W-Bottoms o per determinare la forza del trend.



La formula seguente mostra come vengono calcolate le bande di Bollinger:





Vediamo ora un esempio di calcolo delle Bande di Bollinger:

Supponiamo di avere prezzi di chiusura per 20 giorni di negoziazione come nella tabella seguente:

Numero del giorno

Prezzo di chiusura $

1 20 2 30 3 35 4 30 5 40 6 45

7 50 8 55 9 40 10 45 11 50 12 35 13 40 14 50 15 60 16 65 17 70 18 60 19 70 20 75 Quindi, il calcolo delle bande di Bollinger sarà lo stesso del seguente:

Quindi, il calcolo delle bande di Bollinger sarà lo stesso del seguente:









Regolazione delle impostazioni:

Ora, se qualcuno si chiede se sia possibile regolare le impostazioni delle bande di Bollinger in qualsiasi altro modo per adattarle alla nostra strategia o piano di trading, la risposta è sì, possiamo farlo soprattutto se queste regolazioni sono state testate e ci hanno dato buoni risultati. E dobbiamo anche sapere che Bollinger consiglia di apportare piccole modifiche al moltiplicatore della deviazione standard. Inoltre quello che dobbiamo sapere è che la modifica del periodo della media mobile influisce sul periodo utilizzato per calcolare la deviazione standard. Bollinger suggerisce inoltre di aumentare il moltiplicatore della deviazione standard a 2,1 se utilizzeremo una media mobile semplice a 50 periodi e di ridurla a 1,9 se utilizzeremo una media mobile semplice a 10 periodi.



Ad oggi non abbiamo bisogno di fare i calcoli manualmente perché abbiamo l'indicatore pronto e integrato in MetaTrader 5. Le immagini seguenti mostrano come aggiungere l'indicatore al grafico. Seleziona il menu Inserisci in MetaTrader 5:





Quindi scegli Indicatori, quindi Trend, quindi Bande di Bollinger:





Dopo aver selezionato l'indicatore Bollinger Bands, verranno visualizzati i parametri della finestra dell'indicatore. Mostra i parametri predefiniti dell'indicatore. Ha i seguenti parametri regolabili:

1. Periodo: per selezionare il periodo della Media mobile. 2. Deviazioni: per selezionare il parametro di deviazione delle bande superiore e inferiore. 3. Applica a: per selezionare il tipo di prezzo a cui verranno applicati i parametri (Chiusura, Apertura, Massimo, Minimo, Prezzo medio, Prezzo tipico e Chiusura ponderata). 4. Stile: per selezionare lo stile dell'indicatore (Colore, forma e larghezza delle linee dell'indicatore. 5. Shift: per impostare un valore per applicare uno spostamento per l’indicatore. E come ho menzionato prima, possiamo regolare queste impostazioni in base agli input del trader e alla sua strategia.









Ora, abbiamo l'indicatore Bollinger Bands che disegna sul grafico dei prezzi e verrà mostrato come nell'immagine seguente:









Come possiamo vedere nell'immagine precedente, i prezzi sono circondati da Due Bande (Bande di Bollinger): la banda inferiore è al di sotto della media mobile (media) e dei prezzi mentre la banda superiore è al di sopra della media mobile (media) e dei prezzi.

Strategie con le Bande di Bollinger



A questo punto parleremo delle strategie con le Bollinger Bands e vedremo come utilizzarle in modo vantaggioso.

Possiamo utilizzare le bande di Bollinger con diverse condizioni di mercato o diversi movimenti di mercato, che possiamo utilizzare durante il trend rialzista, ribassista e laterale. E con ogni condizione di mercato, ci sono molte strategie che possiamo usare, ma qui ne citeremo alcune.



Durante il trend rialzista

Innanzitutto, dobbiamo capire come si muoveranno i prezzi durante il trend rialzista rispetto alla media mobile, poiché possiamo scoprire che i prezzi,durante il trend rialzista, si muovono per la maggior parte del tempo al di sopra della sua media (media mobile).

Quindi, scopriremo che durante il trend rialzista i prezzi si muovono tra la media mobile e la banda superiore per la maggior parte del tempo. Significa che i prezzi fanno minimi e massimi più alti poiché c'è il controllo degli acquirenti.















Qui le bande di Bollinger possono aiutarci a identificare questo trend rialzista poiché vediamo che i prezzi si muovono tra la media mobile e la banda superiore. L'immagine seguente ne è un esempio: come puoi vedere chiaramente, i prezzi nella zona verde si muovono in un trend rialzista e si muovono tra la media mobile e la banda superiore:





Acquistare quando i prezzi superano la media mobile e l'obiettivo sarà la banda superiore.

Prezzi > MA = Acquista, Banda Superiore = Target

La strategia che menzioneremo qui è che dobbiamo:





Durante la tendenza al ribasso

Innanzitutto, dobbiamo capire come si muoveranno i prezzi durante il trend ribassista rispetto alla media mobile, poiché possiamo scoprire che i prezzi si muovono per la maggior parte del tempo durante il trend ribassista al di sotto della sua media (media mobile).

Quindi, scopriremo che durante la tendenza al ribasso i prezzi si muovono tra la media mobile e la banda inferiore per la maggior parte del tempo. Significa che i prezzi fanno massimi e minimi più bassi mentre i venditori controllano il mercato e i prezzi scendono.











Qui le bande di Bollinger possono aiutarci a identificare questa tendenza al ribasso poiché vediamo che i prezzi si muovono tra la media mobile e la banda inferiore. L'immagine seguente ne è un esempio e possiamo vedere chiaramente che i prezzi nella zona rossa si muovono in una tendenza al ribasso e si muovono tra la media mobile e la banda inferiore:





Vendere quando i prezzi passano al di sotto della media mobile e l'obiettivo sarà la banda inferiore.

Prezzi < MA = Vendi, Banda Inferiore = Target

La strategia che menzioneremo qui è che dobbiamo:





Durante Lateralità

Innanzitutto, dobbiamo capire come si muovono i prezzi durante i movimenti laterali, poiché possiamo scoprire che i movimenti laterali sono qualsiasi movimento tranne il trend rialzista e il trend ribassista.

La lateralità mostra un equilibrio tra acquirenti e venditori poiché non c'è il pieno controllo sul mercato di una delle parti. Le immagini seguenti sono esempi di alcuni movimenti laterali:



















Quello che segue è un esempio reale di lateralità poiché vediamo chiaramente che i prezzi nella zona verde si muovono lateralmente senza una chiara direzione verso l'alto o verso il basso:





Le figure precedenti sono esempi di movimento laterale e ce ne sono più tipologia di quella menzionata. Il concetto di movimento laterale è che lo è qualsiasi movimento tranne i trend rialzista e ribassista.



Ora, dobbiamo sapere come si comporterà il movimento laterale rispetto alla media mobile poiché i prezzi non rispettano la media mobile poiché passeranno al di sopra e al di sotto. E la figura seguente ne è un esempio:



Quindi, come possono muoversi i prezzi con l'indicatore delle bande di Bollinger? I prezzi si muovono tra la fascia inferiore e quella superiore e l'immagine seguente ne è un esempio:

Prezzi sulla Banda Inferiore = Acquistare, banda superiore = Target

Prezzi su Banda Superiore = vendere, Banda Inferiore = Target

Secondo quanto sappiamo, ovvero che i prezzi si muovono tra la banda inferiore e la banda superiore, la strategia qui durante una lateralità è acquistare sulla banda inferiore e l'obiettivo sarà la banda superiore, oppure vendere sulla banda superiore e l'obiettivo sarà la banda inferiore.





Possiamo acquistare sulla banda inferiore e prendere profitto sulla banda superiore.

Possiamo vendere sulla banda superiore e prendere profitto sulla banda inferiore.

Nella foto precedente:

Progettazione di Sistemi di Strategie con Bande di Bollinger



In questa parte interessante, impareremo come codificare un sistema di trading algoritmico basato sull'indicatore Bollinger Bands. Impareremo anche come creare tre strategie di trading che abbiamo menzionato prima (strategia rialzista, strategia ribassista e strategia laterale).

Puoi progettare il tuo sistema di trading come preferisci, da un semplice sistema di trading a un sistema di trading avanzato. Ad esempio, puoi creare e progettare un semplice sistema di trading che genererà un segnale semplice basato su un concetto semplice, quindi agirai in base a questo segnale oppure puoi creare e progettare un sistema di trading avanzato che non ti darà solo un semplice segnale ma fornirà un segnale avanzato basato su una combinazione di concetti correlati e lo eseguirà automaticamente. Ci sono molti approcci diversi. All'interno di questo articolo, tratteremo un semplice sistema di trading: lo creeremo a scopo didattico solo per apprendere il concetto. Sulla base di questa conoscenza, sarai in grado di sviluppare sistemi simili o di progettare il tuo sistema di trading alle tue condizioni. Spero che questo articolo ti sia utile e ti aiuti a raggiungere i tuoi obiettivi di trading o investimento.

In primo luogo, impareremo come progettare un codice di bande di Bollinger puro che consentirà di visualizzare tre commenti sul grafico con Valore Media Mobile, Valore Banda Superiore e Valore Banda Inferiore.

Quello che segue è il codice per farlo:



void OnTick () { double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; Comment ( "MiddleBandValue: " ,MiddleBandValue, "

" , "UpperBandValue: " ,UpperBandValue, "

" , "LowerBandValue: " ,LowerBandValue, "

" ); }









E ora dopo aver scritto il codice e averlo compilato, dobbiamo assicurarci che il codice non abbia errori o avvisi come nell'immagine seguente:Quindi trova il file nella finestra del navigatore e trascinalo sul grafico o fai doppio clic su di esso per eseguirlo e allegarlo al grafico come nelle immagini seguenti:L'immagine seguente mostra un grafico con il nostro programma in esecuzione:





Modello di Strategia con Bande di Bollinger in trend rialzista:

Prezzi > MA = Acquista, Banda Superiore = Prendi l'obiettivo, oppure = Nessun segnale

Ora impareremo come progettare le nostre strategie semplici con le bande di Bollinger.





Quello che segue è il codice per farlo:

void OnTick () { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; if ( (Ask>=MiddleBandArray[ 0 ]) && (Ask<UpperBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "BUY" ); } if ( (Bid>=UpperBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "TAKE PROFIT" ); } if ( (Ask<MiddleBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "NO SIGNAL" ); } }

Gli screenshot seguenti mostrano i segnali di questa strategia:













Assicurarci che il tuo codice non contenga errori o avvisi

Trovare il file

Eseguire il codice trascinando e rilasciando o facendo doppio clic sul file da allegare al grafico

Successivamente dobbiamo eseguire i seguenti passaggi per:



Finestra di esecuzione UBB

L'immagine seguente mostra il grafico dopo l'esecuzione del codice. Qui il programma è in esecuzione sul grafico:



L'immagine seguente mostra il grafico dopo l'esecuzione del codice. Qui il programma è in esecuzione sul grafico:



Modello di Strategia con Bande di Bollinger in Trend ribassista:

Prezzi < MA = Vendi, Banda Inferiore = Target

Quello che segue è il codice per farlo:

void OnTick () { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; if ( (Bid<=MiddleBandArray[ 0 ]) && (Bid>LowerBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "SELL" ); } if ( (Ask<=LowerBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "TAKE PROFIT" ); } if ( (Bid>MiddleBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "NO SIGNAL" ); } }

Gli screenshot seguenti mostrano i segnali che sono stati generati da questa strategia:













Assicurarci che il tuo codice non contenga errori o avvisi

Trovare il file

Eseguire il codice trascinando e rilasciando o facendo doppio clic sul file da allegare al grafico





L'immagine seguente, dopo l'esecuzione del codice, mostra come appare sul grafico e come il programma è allegato al grafico:

L'immagine seguente, dopo l'esecuzione del codice, mostra come appare sul grafico e come il programma è allegato al grafico:







Successivamente eseguiamo nuovamente i passaggi (mostrati negli screenshot) per:

Modello di Strategia con Bande di Bollinger in Trend Laterale:

Prezzi sulla Banda Inferiore = Acquistare, Banda Superiore = Target

Prezzi su Banda Superiore = Vendere, Banda Inferiore = Target









Quello che segue è il codice per farlo:

A- Segnale di acquisto che viene generato quando si tocca la banda inferiore,

void OnTick () { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; if ( (Ask<=LowerBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "BUY" ); } if ( (Bid>=UpperBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "TAKE PROFIT" ); } }

I segnali generati da questa strategia:









Assicurarci che il tuo codice non contenga errori o avvisi

Trovare il file

Eseguire il codice trascinando e rilasciando o facendo doppio clic sul file da allegare al grafico





L'immagine seguente, dopo l'esecuzione del codice, mostra come appare sul grafico e come il programma è allegato al grafico:

L'immagine seguente, dopo l'esecuzione del codice, mostra come appare sul grafico e come il programma è allegato al grafico:





B- Segnale di vendita che viene generato quando si tocca la banda superiore,

void OnTick () { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; if ( (Bid>=UpperBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "SELL" ); } if ( (Ask<=LowerBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "TAKE PROFIT" ); } }

Passaggi (come mostrato negli screenshot qui sotto) per:Quello che segue è il codice per farlo:

Di seguito sono riportate schermate per il segnale generato da questa strategia:









Assicurarci che il tuo codice non contenga errori o avvisi

Trovare il file

Eseguire il codice trascinando e rilasciando o facendo doppio clic sul file da allegare al grafico







L'immagine seguente, dopo l'esecuzione del codice, mostra come appare sul grafico e come il programma è allegato al grafico:



L'immagine seguente, dopo l'esecuzione del codice, mostra come appare sul grafico e come il programma è allegato al grafico:





Conclusione



Passaggi (come mostrato negli screenshot qui sotto) per:

Il concetto di Trading Bands è molto interessante in quanto ci dà una chiara aspettativa di un movimento imminente per trarne vantaggio. Ci sono molti metodi per negoziare fra bande come Bollinger Bands che è un ottimo strumento e fornisce vari metodi in quanto può espandersi e contrarsi con i movimenti dei prezzi e possiamo usarlo in tutte le condizioni o tendenze del mercato.

Come dicevo prima, in questo articolo ho cercato di condividere il concetto che sta dietro l’indicatore delle bande di Bollinger, come possiamo calcolarlo per migliorarne la comprensione e ho menzionato semplici strategie di trading da impostare con l'indicatore delle bande di Bollinger, quindi abbiamo imparato come progettare semplici sistemi di trading per eseguire semplici strategie.

Ora puoi sviluppare o progettare la tua strategia che sarà adatta al tuo stile di trading. Spero che questo articolo sia utile per te e per il tuo trading.







Riferimenti



Bollinger sulle bande di Bollinger di John Bollinger

https://www.bollingerbands.com/about-us

https://www.investopedia.com/trading/using-bollinger-bands-to-gauge-trends

https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:bollinger_bands







