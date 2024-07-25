Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 6 FXOpen-MT5 0.00 × 2 Coinexx-Live 0.00 × 6 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 0.00 × 1 Exness-MT5Real15 0.27 × 37 Exness-MT5Real6 0.61 × 23 Exness-MT5Real8 0.94 × 17 Pepperstone-MT5-Live01 1.32 × 167 Exness-MT5Real 1.88 × 17 Exness-MT5Real31 2.32 × 74 ICMarketsSC-MT5-2 5.75 × 4 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou