- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
549
Bénéfice trades:
444 (80.87%)
Perte trades:
105 (19.13%)
Meilleure transaction:
122.26 USD
Pire transaction:
-83.83 USD
Bénéfice brut:
7 843.35 USD (732 294 pips)
Perte brute:
-1 675.98 USD (152 916 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (921.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
921.09 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.50
Activité de trading:
4.93%
Charge de dépôt maximale:
0.67%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
29.69
Longs trades:
465 (84.70%)
Courts trades:
84 (15.30%)
Facteur de profit:
4.68
Rendement attendu:
11.23 USD
Bénéfice moyen:
17.67 USD
Perte moyenne:
-15.96 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-69.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-167.56 USD (3)
Croissance mensuelle:
48.24%
Prévision annuelle:
585.35%
Algo trading:
59%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
207.73 USD (6.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.84% (207.73 USD)
Par fonds propres:
0.66% (16.98 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUEUR...
|324
|XAUUSD...
|225
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUEUR...
|4.1K
|XAUUSD...
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUEUR...
|384K
|XAUUSD...
|196K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +122.26 USD
Pire transaction: -84 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +921.09 USD
Perte consécutive maximale: -69.27 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXAtlantic-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Votre bouclier dans des marchés turbulents.
Cette stratégie se concentre exclusivement sur l'or, le métal précieux qui conserve sa valeur depuis des siècles. Gold Guardian est idéal pour tous ceux qui souhaitent allier stabilité et gestion intelligente des risques.
Cette stratégie se concentre exclusivement sur l'or, le métal précieux qui conserve sa valeur depuis des siècles. Gold Guardian est idéal pour tous ceux qui souhaitent allier stabilité et gestion intelligente des risques.
- Actifs : or (XAUUSD et XAUEUR)
- Rendement moyen annuel de 92 %*
- Propension au risque FAIBLE
- Investissement minimum 2500 CHF
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
35 USD par mois
1 699%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
151
59%
549
80%
5%
4.67
11.23
USD
USD
10%
1:500