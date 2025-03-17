SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Reliable Trading 1
Tran Quoc Dai

Reliable Trading 1

Tran Quoc Dai
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 42%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
497
Bénéfice trades:
357 (71.83%)
Perte trades:
140 (28.17%)
Meilleure transaction:
37.74 USD
Pire transaction:
-37.12 USD
Bénéfice brut:
837.68 USD (68 657 pips)
Perte brute:
-455.19 USD (48 871 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (15.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
42.77 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
98.81%
Charge de dépôt maximale:
2.90%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.26
Longs trades:
232 (46.68%)
Courts trades:
265 (53.32%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
0.77 USD
Bénéfice moyen:
2.35 USD
Perte moyenne:
-3.25 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-0.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.12 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.94%
Prévision annuelle:
23.57%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.08 USD
Maximal:
37.27 USD (2.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.75% (37.16 USD)
Par fonds propres:
22.29% (309.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 390
EURUSD 107
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 261
EURUSD 122
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 23K
EURUSD -2.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.74 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +15.75 USD
Perte consécutive maximale: -0.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 10
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.67 × 1607
VantageInternational-Live 4
0.83 × 75
FusionMarkets-Live
0.88 × 65
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 2116
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.47 × 97
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.50 × 154
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
Tickmill-Live
2.05 × 42
26 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
20/2/2025
Aucun avis
2025.08.06 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 03:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 01:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 16:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 07:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 02:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 00:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 12:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Reliable Trading 1
30 USD par mois
42%
0
0
USD
1K
USD
31
95%
497
71%
99%
1.84
0.77
USD
22%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.