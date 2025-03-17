- 成长
交易:
905
盈利交易:
668 (73.81%)
亏损交易:
237 (26.19%)
最好交易:
37.74 USD
最差交易:
-37.12 USD
毛利:
1 151.06 USD (96 849 pips)
毛利亏损:
-637.10 USD (69 477 pips)
最大连续赢利:
16 (8.82 USD)
最大连续盈利:
42.77 USD (4)
夏普比率:
0.14
交易活动:
98.81%
最大入金加载:
4.03%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
13.79
长期交易:
440 (48.62%)
短期交易:
465 (51.38%)
利润因子:
1.81
预期回报:
0.57 USD
平均利润:
1.72 USD
平均损失:
-2.69 USD
最大连续失误:
5 (-18.01 USD)
最大连续亏损:
-37.12 USD (1)
每月增长:
4.38%
年度预测:
51.76%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
37.27 USD (2.73%)
相对跌幅:
结余:
2.75% (37.16 USD)
净值:
22.29% (309.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|798
|EURUSD
|107
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|392
|EURUSD
|122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|30K
|EURUSD
|-2.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.74 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.82 USD
最大连续亏损: -18.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 10
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.72 × 1631
|
VantageInternational-Live 4
|0.83 × 75
|
FusionMarkets-Live
|0.86 × 66
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.30 × 2121
|
Forex.com-Live 536
|1.42 × 155
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.47 × 97
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 1
