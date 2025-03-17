シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Moving_T3154_IC
Tran Quoc Dai

Moving_T3154_IC

Tran Quoc Dai
レビュー0件
信頼性
45週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 62%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
906
利益トレード:
669 (73.84%)
損失トレード:
237 (26.16%)
ベストトレード:
37.74 USD
最悪のトレード:
-37.12 USD
総利益:
1 151.46 USD (96 908 pips)
総損失:
-637.14 USD (69 477 pips)
最大連続の勝ち:
16 (8.82 USD)
最大連続利益:
42.77 USD (4)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
98.81%
最大入金額:
4.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
13.80
長いトレード:
441 (48.68%)
短いトレード:
465 (51.32%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
0.57 USD
平均利益:
1.72 USD
平均損失:
-2.69 USD
最大連続の負け:
5 (-18.01 USD)
最大連続損失:
-37.12 USD (1)
月間成長:
3.60%
年間予想:
46.08%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
37.27 USD (2.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.75% (37.16 USD)
エクイティによる:
22.29% (309.49 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 799
EURUSD 107
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 393
EURUSD 122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 30K
EURUSD -2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +37.74 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.82 USD
最大連続損失: -18.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 10
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.72 × 1631
VantageInternational-Live 4
0.83 × 75
FusionMarkets-Live
0.86 × 66
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
Hankotrade-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 2121
Forex.com-Live 536
1.42 × 155
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.47 × 97
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 1
29 より多く...
20/2/2025
レビューなし
2025.12.22 15:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 17:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 13:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 03:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 01:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 16:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 00:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 03:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 01:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 16:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
