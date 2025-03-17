- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
906
利益トレード:
669 (73.84%)
損失トレード:
237 (26.16%)
ベストトレード:
37.74 USD
最悪のトレード:
-37.12 USD
総利益:
1 151.46 USD (96 908 pips)
総損失:
-637.14 USD (69 477 pips)
最大連続の勝ち:
16 (8.82 USD)
最大連続利益:
42.77 USD (4)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
98.81%
最大入金額:
4.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
13.80
長いトレード:
441 (48.68%)
短いトレード:
465 (51.32%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
0.57 USD
平均利益:
1.72 USD
平均損失:
-2.69 USD
最大連続の負け:
5 (-18.01 USD)
最大連続損失:
-37.12 USD (1)
月間成長:
3.60%
年間予想:
46.08%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
37.27 USD (2.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.75% (37.16 USD)
エクイティによる:
22.29% (309.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|799
|EURUSD
|107
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|393
|EURUSD
|122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|30K
|EURUSD
|-2.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +37.74 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.82 USD
最大連続損失: -18.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 10
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.72 × 1631
|
VantageInternational-Live 4
|0.83 × 75
|
FusionMarkets-Live
|0.86 × 66
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.30 × 2121
|
Forex.com-Live 536
|1.42 × 155
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.47 × 97
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 1
20/2/2025
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
62%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
45
96%
906
73%
99%
1.80
0.57
USD
USD
22%
1:500